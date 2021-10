Masa ciała a COVID- 19 - otyli gorzej przechodzą chorobę

Otyłość wiąże się z gorszymi wynikami wśród osób hospitalizowanych z powodu COVID-19, ale - czego dowodzi najnowsze badanie naukowców z University of Southern California - wpływa również na objawy u pacjentów z łagodnymi postaciami tej choroby.

Autor: PAP

Data: 22-10-2021, 10:00

Dorośli i dzieci z nadwagą lub otyłością doświadczali zdecydowanie więcej objawów COVID-19/ fot. Unsplash

W badaniu kierowanym przez dr Pię Pannaraj wzięło udział 522 dorosłych i dzieci (w wieku od 1 miesiąca do 84 lat), u których uzyskano pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 w warunkach ambulatoryjnych (nie w szpitalu). Ok. 20 proc. uczestników miało podstawowe schorzenia, w tym astmę, cukrzycę i choroby sercowo-naczyniowe. Ok. 62 proc. miało za wysoki BMI.

Cięższy przebieg COVID-19 u otyłych

Wśród potwierdzonych przypadków COVID-19 56 proc. było objawowych. Okazało się, że i dorośli, i dzieci z nadwagą lub otyłością doświadczali zdecydowanie więcej objawów COVID-19. Chodzi tu zwłaszcza o objawy ze strony układu oddechowego, takie jak kaszel i duszności. Dodatkowo symptomy te utrzymywały się u nich wyraźnie dłużej.

"Podkreśla to szczególną potrzebę zapewnienia szczepień przeciwko COVID-19 właśnie w tej grupie: osób z nadwagą i otyłością - uważa dr Pannaraj. - To jedyna szansa na złagodzenie możliwych do uniknięcia powikłań w tej populacji".

Jak mówi, prawie od początku pandemii wiadomo, że otyłość jest jednym z głównych czynników ryzyka ciężkiego COVID-19. I pewnie dlatego większość badań koncentruje się na otyłych pacjentach wymagających hospitalizacji, mimo że nadal większość osób zakażonych COVID-19 jest leczona poza szpitalami.