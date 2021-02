MZ: trwa dyskusja o jakości maseczek

Niedzielski: absolutnie nie ma przestrzeni do znoszenia obostrzeń

"Trwa dyskusja o jakości materiałów wykorzystywanych do zabezpieczania twarzy w Polsce. Na pewno dziś dostępność profesjonalnych masek jest większa niż w pierwszej połowie ubiegłego roku, kiedy wprowadzany był obowiązek zasłaniania twarzy" - wskazał rzecznik.

"Stąd gros tej dyskusji dotyczy możliwości używania takich zabezpieczeń jak szaliki czy przyłbice. Jednak na pewno w tym tygodniu żadnej decyzji w tej materii nie będzie" - zaznaczył.

Główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban pytany w piątek w TVN 24, czy minister zdrowia wyda rozporządzenie, na mocy którego zostanie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek chirurgicznych, odparł: "Mam nadzieję, że tak będzie. Tak."

Horban powiedział, że minister zdrowia informację w sprawie maseczek chirurgicznych poda w piątek. "Chodzi o to, żeby używać porządnych masek, przynajmniej masek tzw. chirurgicznych, nie mówiąc już o maskach z filtrem" - powiedział.

W piątek nie będzie rozporządzenia

Minister zdrowia zapytany został w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, czy w piątek wyda rozporządzenie, na mocy którego zostanie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek chirurgicznych. "Nie, dzisiaj żadnego takiego rozporządzenia nie będzie" - podkreślił Niedzielski. "Ale rzeczywiście zastanawiamy się, czy te maseczki nie powinny być bardziej, powiedziałbym, dookreślone, jeżeli chodzi o standard noszenia ich" - dodał.

Jak wyjaśnił, chodzi o wskazane w rozporządzeniu zamienniki, jak np. szalik, z których "pewnie trzeba będzie zrezygnować". Ponadto, jak dodał, trzeba też "dać wyraźny sygnał", że często noszone przyłbice "nie zapewniają takiego bezpieczeństwa jak najprostsza maseczka".

Dopytywany, czy zatem takie rozporządzenie wyda w przyszłym tygodniu, minister zdrowia odparł, że "być może" tak się stanie. "Ale też nie przesądzałbym, że wprowadzimy tam jednoznaczny standard maseczki" - zastrzegł.

Także wiceminister Kraska w Radiu Plus zdementował informacje, że zapadły decyzje w tej sprawie.

"Rzeczywiście jest wiele w tej chwili doniesień, ale także wiele krajów w Europie wprowadza tę maseczkę przynajmniej chirurgiczną, czyli bardziej zabezpieczającą nas od maseczek materiałowych, szalika, czy innej części garderoby. (...) Pracujemy nad tym, dyskutujemy. Z tego co wiem, będą takie dyskusje prowadzone także dzisiaj" - powiedział. "W tej chwili takiej decyzji nie ma" - zaznaczył.

Dopytywany, w jakich miejscach taki ewentualny nakaz miałby obowiązywać, wiceminister wymienił m.in. środki komunikacji publicznej.

"Ale to jest wszystko rozważane. Jeżeli Rada Medyczna wyda takie rekomendacje, my na pewno będziemy to rozważać i wydawać ewentualne rozporządzenie".