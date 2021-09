Maspex, Mlekpol, Żabka, Mokate, IKEA, InPost - biznes na EEC 2021

Przedstawiciele biznesu rolno-spożywczego i handlu zagoszczą na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Wśród prelegentów zobaczymy prezesów i członków zarządu takich firm jak: Maspex, Mlekpol, Żabka, Mokate, IKEA, InPost.

EEC 2021 - uczestnicy debat spożywczych

W Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się 20-22 września w Katowicach swój udział zapowiedzieli:

- Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex

- Rafał Brzoska, prezes InPost

- Adam Mokrysz, prezes zarządu Grupy Mokate

- Paweł Pasternak, dyrektor finansowy Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol

- Monika Piątkowska, prezydent Izby Gospodarczej Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz

- Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców

- Karin Sköld, prezeska dyrektorka generalna ds. zrównoważonego rozwoju, IKEA Retail Polska

- Tomasz Suchański, prezes zarządu Żabka Polska

- Barbara Wieczorek, dyrektor generalny Business Unit Eksport Grupy Maspex

- Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa

- Wojciech Babski, prezes zarządu Ciech Sarzyna

- Jakub B. Bączek, trener mentalny, mówca, założyciel Fundacji Jakuba B. Bączka

- Antoine Bernet, Country Division Head Poland, Baltics, Czech Republic, Slovakia at Bayer Crop Science

- Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego

- Ewa Chodakowska, polska trenerka fitness, trenerka personalna, blogerka, prezenterka telewizyjna, osobowość medialna

- Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Komisji Europejskiej

- Michał Siwek, dyrektor Departamentu Międzynarodowe Hub Food and Agri Banku BNP Paribas

EEC 2021 - o rolnictwie i branży spożywczej

Polecamy sesje:

22 września 2021 r., 9.30-11.00 Eksport żywności w cieniu pandemii i ekowyzwań

Polska jakość, cena i smak w dobie protekcjonizmu w UE. Dalekie rynki w zasięgu polskiej żywności – wyzwania i szanse. Na jakie produkty jest popyt na rynkach światowych? Eksport coraz bardziej zielony – rosnące wymogi etyczne i środowiskowe wyzwaniem dla eksportu polskiej żywności.

22 września 2021 r., 11.30-13.00 Biznes spożywczy na drodze zrównoważonego rozwoju

Jak polskie firmy sektora spożywczego wpisują się w cele Zielonego Ładu? Zrównoważona żywność szansą dla branży spożywczej. Zrównoważone rolnictwo a potrzeby surowcowe firm. Regulacje i koszty, czyli wyzwania dla sektora spożywczego i handlu: gospodarka cyrkularna, rozszerzona odpowiedzialność producenta, system kaucyjny. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w łańcuchach dostaw. Jakiej żywności oczekują polscy konsumenci?

21 września 2021 r., 9.30-10.30 Zielony Ład w rolnictwie

Unijna strategia „Od pola do stołu” – zdrowszy i bardziej zrównoważony system żywnościowy UE jednym z filarów Europejskiego Zielonego Ładu. Rolnictwo zrównoważone – od teorii do realizacji. Producenci rolni, eksporterzy żywności, producenci maszyn i chemia wobec nowych wyzwań. Rola cyfrowych technologii i innowacji dla rolnictwa w realizacji założeń Zielonego Ładu.

EEC 2021 - ponad 100 debat w jednym miejscu

Ponad sto debat poświęconych najaktualniejszym zagadnieniom, kilkanaście bloków tematycznych, sesje w ramach European Tech and Start-up Days, trzy dni wypełnione dyskusjami, prezentacjami, spotkaniami, wymianą doświadczeń polityków, przedstawicieli europejskich rządów, międzynarodowego grona inwestorów i przedsiębiorców reprezentujących różne branże gospodarki – 13. edycja największej imprezy biznesowej Europy Centralnej – Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz w Spodku) odbędzie się w dniach 20-22 września 2021 r.

