Maspex, Spomlek i inni. Polska branża spożywcza na Expo 2020 w Dubaju

Autor: AT

Data: 25-07-2022, 17:11

Aktywne uczestnictwo polskich firm podczas Expo 2020 Dubai i targów branżowych Gulfood wypromowało produkty spożywcze z naszego kraju. Popyt na nie poza granicami kraju wciąż rośnie. W ostatnim czasie cieszą się także coraz większym zainteresowaniem na nowych rynkach Bliskiego Wschodu - mówi Marcin Graczyk z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Polska branża spożywcza na Expo 2020 w Dubaju. fot. mat. pras.

Polska branża spożywcza na Expo 2020 w Dubaju

Jak mówi Marcin Graczyk z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, uczestnictwo w Wystawie Światowej w Dubaju ugruntowało wysoką pozycję polskiej branży spożywczej na Bliskim Wschodzie.

- Jesteśmy postrzegani jako jeden z największych eksporterów tego typu produktów na świecie. Podkreślaliśmy, że Polska plasuje się w globalnej czołówce, jeśli chodzi o produkcję jabłek, wiśni, malin, porzeczek, a także sera. Jesteśmy największym producentem mięsa drobiowego, czwartym pod względem wielkości producentem nabiału oraz piątym producentem miodu w Unii Europejskiej - dodał.

Graczyk dodaje, że polscy przedsiębiorcy coraz wyraźniej stawiają na rozwój i zwiększają obecność na nowych rynkach.

- Ich produkty spożywczo-rolne są obecne także na sklepowych półkach na Bliskim Wschodzie. Dlatego nie mogło zabraknąć przedstawicieli polskich firm z tego sektora podczas Expo 2020 Dubai. Celem naszego udziału w Wystawie Światowej było budowanie pozytywnego wizerunku i świadomości marki polskiej żywności na arenie międzynarodowej.

Jakie polskie firmy spożywcze prezentowały się w Dubaju?

Polska branża spożywcza zaprezentowała na Bliskim Wschodzie pełne spektrum wysokiej jakości produktów. Jedną z firm, która z powodzeniem działa i się rozwija, jest Maspex, eksportujący produkty do ponad 60 krajów. Swoje osiągnięcia na Expo 2020 Dubai prezentował także polski producent kompotów gotowych do spożycia – firma Hultaj. Ich produkty są wytwarzane z wiśni, jabłek, malin i gruszek, a owoce pochodzą od lokalnych sadowników i dostawców. Kolejną polską marką obecną na Wystawie Światowej było Cheesemaker’s Treasures stanowiące część Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z Radzynia Podlaskiego. To jeden z największych polskich producentów sera żółtego, w szczególności serów szlachetnych. Działa na rynku już od 1909 r.

Ważną rolę odgrywały także firmy z Programu Partnerskiego przygotowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Zalicza się do nich firma Bogutti. Produkuje ona krówki oraz ciastka, które można znaleźć na sklepowych półkach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie i Omanie. Swoją markę promowały także Dary Natury - powstała w latach 90. firma specjalizująca się w tworzeniu mieszanek ziół z wykorzystaniem tradycyjnych receptur. To tylko kilka przykładów spośród wielu polskich firm, które zaznaczyły swoją obecność na Expo.

Polskie firmy spożywcze na targach Gulfood

W promocji polskich przedsiębiorstw miały pomóc targi branżowe, które towarzyszyły Wystawie Światowej w Dubaju.

Marcin Graczyk ocenia, że targi branżowe to znakomity sposób na nawiązanie nowych kontaktów oraz poznanie uwarunkowań wejścia na konkretne rynki.

- Poza tym to także niepowtarzalna okazja do pozyskania wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez inne firmy i miejsce do rozmów o charakterze biznesowym.

W lutym br. odbyły się największe targi spożywcze na świecie Gulfood. Polskie stoisko na targach było miejscem promocji dla 50 firm. Byli to przedsiębiorcy indywidualni, wspierani przez ELTAR, a także polscy producenci i eksporterzy promujący swoje towary pod marką „Poland Tastes Good” Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Jakie polskie produkty można było zobaczyć na targach?

Przedsiębiorcy z naszego kraju promowali się w trzech halach branżowych. Prezentowali swoje produkty i artykuły spożywcze, wśród których były m.in. słodycze, miody, kawior oraz produkty mleczarskie i mięsne. Zainteresowaniem cieszyły się także produkty piekarnicze bezglutenowe, przyprawy oraz napoje.

- Na głównym polskim stoisku zwiedzający mogli uczestniczyć w degustacji tradycyjnych polskich dań w ramach pokazów kulinarnych organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Polscy przedsiębiorcy nawiązali kontakty biznesowe z kontrahentami z krajów z regionu Bliskiego Wschodu, a także z innych części świata – w tym z Azji i Afryki - dodaje Marcin Graczyk.

Przedstawiciel PAIH dodaje, że w Pawilonie Polskim w ramach strefy „Poland. Inspired by nature” uczestnicy Expo mogli poznać osiągnięcia polskich firm z branży spożywczej.