Maspex stawia na start-upy

Maspex w program Scale Up jest zaangażowany od 2019 roku i już pięciokrotnie występował jako Odbiorca Technologii dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami. W ramach współpracy ze startupami zostały opracowane programy i aplikacje, które usprawniają procesy zachodzące w firmie. Jednym z ostatnich projektów, jakie zostały zrealizowane była synchronizacja pracy dwóch urządzeń – recyklomatu oraz maszyny vendingowej – które stanowiły jeden spójny system i które umożliwiały zrównoważone gospodarowanie odpadami, zaangażowanie odbiorców w program lojalnościowy oraz zakup produktów spożywczych ze zniżką w ramach tego programu.

Startupami, które współpracują z Grupą Maspex są:

Startup LeanCode – w zakresie aplikacji ContentBox,

Startup EcoTech System – w zakresie recyklomatu połączonego z maszyną vendingową,

Startup POSme – w zakresie aplikacji POSme,

Startup GiBioLab - w zakresie optymalizatora planogramów,

Startup SoftArchitect - w zakresie programu ScanBag.

- Program Scale Up można określić jako bardzo przyjazny nie tylko dla startupów, ale także dla Odbiorców Technologii, ponieważ w stosunku do innych projektów z dofinansowaniem, formalności nie są skompilowane, a czas od wybrania startupu do zamknięcia wspólnego projektu jest bardzo krótki. Taka forma współpracy realnie przekłada się na wzrost innowacyjności w naszej firmie, a wszystkie rozwiązania jakie do tej pory rozwinęliśmy razem ze startupami w ramach Scale Up przyniosły prawdziwe korzyści. Ważną rolę w naszej relacji ze startupami odgrywa Akcelerator, który wyławia z rynku ciekawe pomysły – mówi Marta Kutyna-Bakalarska, Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie Maspex.

Dzięki udziałowi w programie Scale Up i współpracy z firmą Maspex startupy mają również możliwość uczestniczyć w eventach Demo Days, gdzie przed publicznością oraz potencjalnymi inwestorami prezentują swoje dotychczasowe osiągniecia. Podczas Demo Days organizowanych w lutym br. startup EcoTech był jednym z 8 występujących startupów i zaprezentował działanie recyklomatów oraz korzyści płynące z Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami.

Program Scale Up jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.