Mastermedia eksportuje żywność do Australii i Nowej Zelandii

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 08-09-2021, 12:43

Mastermedia eksportuje żywność do Australii i Nowej Zelandii, fot. shutterstock

Mastermedia poszerza sprzedaż w kanale zagranicznym

Mastermedia, jedna z firm eksportujących żywność z Polski, rozszerza dotychczasowe dostawy o nowy kontynent - Australię i Nową Zelandię. Do tej pory eksport polskich produktów trafiał do siedmiu państw Europy takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Niderlandy, Irlandia, Belgia, Szwecja, Szwajcaria. Ekspansja Mastermedia to rozbudowa sprzedaży produktów polskich producentów w kanale zagranicznym.

Firma Mastermedia nawiązała współpracę z partnerem biznesowym, dzięki któremu produkty sprzedawane przez Mastermedia trafiają na rynek Australii i Nowej Zelandii. Współpraca rozpoczęła się na początku 2021 r. i jest w fazie rozwoju. Dziś to już regularne dostawy.

Mastermedia wychodzi z obszaru klienta polonijnego

- Nowe rynki i nowe kontakty handlowe to korzyści dla obu stron, dzięki nim poznajemy zasady handlu z nowym krajem, uczymy się nowych zwyczajów zakupowych klientów i konsumentów, odkrywamy nowe trendy rynkowe. Naszym zadaniem jest dostosowanie się do tych nowości, ale także kształtowanie i edukacja nowego rynku. Dzięki wejściu na nowy kontynent wychodzimy z obszaru klienta polonijnego i poszerzamy grupę odbiorców polskich produktów wśród mieszkańców danego kraju – mówi Rafał Szarowski Dyrektor Handlowy Mastermedia.

Australia i Nowa Zelandia to kraje, w których polonia jest obecna od XIX w. W ostatnich latach wielu młodych Polaków przyjeżdża na ten kontynent na studia lub na kontrakty do pracy. Wielu z nich zostaje na stałe.

Firma Mastermedia Cioczek i Wójciak sp. j. powstała w 2006 roku i jest jedną z polskich firm handlowych eksportującą produkty spożywcze do Wielkiej Brytanii, Niderlandów, Belgii, Niemiec, Irlandii, Szwecji, Australii i Nowej Zelandii. Jest również właścicielem sieci franczyzowej Food Plus. Obroty firmy w 2020 roku wyniosły 885 mln zł i są większe o 145 mln zł w stosunku do 2019 roku.