Masterpress wyróżnione za etykietę limitowanej edycji Stock Prestige Grand Prix

Jurorzy AWA Sleeve Label Awards 2020 wysoko ocenili zarówno estetykę, jak i jakość wykonania etykiety, stwierdzając, że jest to „piękny przykład limitowanej edycji produktu przy wykorzystaniu technologii druku hybrydowego wysokiej jakości”. Projekt graficzny nawiązuje do estetyki kojarzonej z wyścigami Formuły 1. Etykieta na całej powierzchni posiada satynową w dotyku teksturę nawiązującą do gumy opony samochodowej, a efekt dodatkowo podkreśla głęboka, matowa czerń.

- Dekoracyjna etykieta shrink-sleeve zdobiąca butelki Stock Prestige Grand Prix Limited Edition to swoista definicja prestiżu. Druk luksusowej etykiety dla produktu premium możliwy był z jednej strony dzięki doświadczeniu naszych specjalistów z Działu Badań i Rozwoju, którzy umiejętnie dobrali odpowiednie komponenty i techniki drukowe, a z drugiej strony dzięki ścisłej współpracy z klientem na każdym etapie realizacji projektu. Jesteśmy wdzięczni Stock Polska za możliwość uczestnictwa w kolejnym już wspólnym, udanym projekcie – zapewnia Waldemar Zdrodowski, prezes Zarządu Masterpress S.A.

Do wyprodukowania tej wyjątkowej etykiety Masterpress S.A. zastosował rozwijaną przez firmę technologię druku hybrydowego, polegającą na użyciu różnorodnych zmodyfikowanych technik drukowych w jednym przebiegu maszyny. Udało się w ten sposób osiągnąć efekt głębokiej czerni i satynowej, matowej tekstury, a także zwiększoną odporność na zadrapania i uszkodzenia powierzchni etykiety.

- Opakowanie sprzedaje. Czasem jest wręcz tak samo ważne, jak produkt w środku. To właśnie wygląd opakowania w dużej mierze wywołuje u konsumenta chęć zakupu. Musimy pamiętać, że produkt na sklepowej półce ma zaledwie kilka sekund, aby zwrócić na siebie uwagę odbiorcy. Naszą rolą jako dostawcy etykiet jest przełożenie zamiarów projektanta i oczekiwań klienta na satysfakcjonujący efekt końcowy – zapewnia Wojciech Gogol, dyrektor rozwoju sprzedaży w Masterpress.