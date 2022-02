Matcha i sushi, czyli smaki z Japonii

Chociaż swój codzienny jadłospis opieramy na polskich składnikach i przepisach, to lubimy czasem spróbować smaków innych krajów. Jednym z nich jest Japonia, której potrawy wciąż odkrywamy, mimo że sushi gości już w Polsce od lat 90.





Matcha, czyli herbata japońska

- Na szczególną wzmiankę zasługuje zdrowa zielona herbata japońska, której spożycie w Polsce sukcesywnie rośnie. Herbata matcha to drobno zmielone, świeże, jasnozielone, najmłodsze herbaciane listki. Zależnie od jakości surowca i technologii przygotowania matcha może być użyta do ceremonii herbaty, do wypicia w domu, dodana do ciasta albo smoothie - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Yasuyuki Ishiga, dyrektor generalny JETRO Warszawa.

Herbatę matcha można przygotować samodzielnie w domu oraz kupić różne jej wersje na miejscu lub na wynos w wielu sklepach, kawiarniach i restauracjach. Od lutego br. można także ją nabyć w Lidlu oraz na stacjach Shell, ponieważ raper Quebonafide oraz DJ i producent muzyczny Forxst ruszyli z marką Miss Ti, w ramach której powstały Wegańska Matcha Latte oraz Milk Tea. Muzycy przyznają, że pomysł powstał podczas wspólnej podróży do Azji.

- Zależało nam na naturalnym smaku i zaproponowaniu napoju zdrowszego aniżeli większość oferowanych na rynku, więc używamy rozsądnie dobranych składników - mówią w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Quebonafide i Forxst.

Sushi, czyli najbardziej rozpoznawalna potrawa kuchni japońskiej

Sushi to symbol i najbardziej rozpoznawalna potrawa kuchni japońskiej. Moda na restauracje sushi dotarła do Polski pod koniec lat 90. Zainteresowanie żywnością convenience i produktami gotowymi do spożycia sprawiło, że sieci handlowe i producenci postanowili zagospodarować tę niszę. W wielu sklepach można kupić składniki, z których samodzielnie przygotujemy sushi. Jednym z nich jest Kaufland.

- W naszej ofercie znajdują się produkty niezbędne do przygotowania sushi: liście nori, ryż kleisty, marynowana rzodkiew, tykwa, tempura, wodorosty wakame, sezam czarny, sos teryiaki. Klientom oferujemy również sosy sojowe, a także pastę miso używaną do przygotowania tradycyjnej zupy japońskiej - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

W czasie pandemii sushi często też było zamawiane w restauracjach i barach z opcją na wynos. Potrawa ta do tego stopnia zagościła w naszym kraju, że polscy producenci sami zaczęli wytwarzać dania japońskie. Jedną z takich firm jest Sushi & Food Factor, polska firma zajmująca się produkcją gotowych dań kuchni japońskiej. Anna Tubacka, prezes Sushi&Food Factor w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl tłumaczy, że Polacy szczególnie lubią smaki orientalne, a jak podaje PMR Market Experts, 16% Polaków sięga po gotowe zestawy sushi.

Jakie produkty w państwa ofercie cieszą się największym powodzeniem? - Polacy doceniają walory smakowe naszych produktów, ale zwracają także uwagę na jakość, świeżość oraz odpowiednią ekspozycję produktów. Ważne jest też to, aby dania były gotowe do spożycia w możliwie najkrótszym czasie – albo bezpośrednio po otwarciu tacki, albo po podgrzaniu w kuchence mikrofalowej czy piekarniku. Produktem najszybciej rotującym w ofercie są zestawy Sushi4You. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym na grupie 1,8 miliona użytkowników aplikacji BLIX, to najbardziej rozpoznawalna marka sushi w Polsce, znajdująca się w czołówce najczęściej wybieranych dań gotowych. Podobne wnioski płyną z badania Ringier Axel Springer Polska, które zostało przeprowadzone dla Sushi&Food Factor® w połowie 2021 roku na grupie 5 milionów odbiorców – zgodnie z wynikami, markę Sushi4You zna 37% konsumentów - mówi Anna Tubacka.

