Mateusz Morawiecki na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Suchański, Żabka na #EEC2020: Kluczem do cyfrowej przyszłości jest edukacja

Spotkanie, którego nie było w oficjalnym programie czwartkowej wizyty premiera na Śląsku, jest zamknięte dla mediów. Organizatorzy imprezy wskazują, że Mateuszowi Morawieckiemu zależało, by także w tym roku odwiedzić kongres, w którym uczestniczył w poprzednich latach.

Wśród uczestników spotkania z premierem są m.in. minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, a także władze woj. śląskiego - marszałek Jakub Chełstowski i wojewoda Jarosław Wieczorek.

Szef rządu przebywa w czwartek na Śląsku w związku z 40. rocznicą podpisania Porozumienia Jastrzębskiego oraz 40-leciem NSZZ Solidarność. Weźmie m.in. udział w mszy św. w katowickiej katedrze oraz w rocznicowym zjeździe delegatów śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Odwiedzi też zabrzańską kopalnię zabytkową Guido.

12. Europejski Kongres Gospodarczy, który pierwotnie miał odbyć się w maju, z racji pandemii koronawirusa przebiega w tym roku w formie hybrydowej - stacjonarnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz online - część prelegentów uczestniczy w debatach za pośrednictwem łączy internetowych.

Do stacjonarnego udziału w wydarzeniu zarejestrowało się ok. 3 tys. uczestników, a dalsze co najmniej kilka tysięcy osób zadeklarowało śledzenie przebiegu dyskusji online. W sumie w kongresie bierze udział 400 prelegentów; w ciągu trzech dni zaplanowano ponad 70 sesji tematycznych.

W środę, w pierwszym dniu 12. Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach odwiedziło 1,5 tys. osób.

"Nowa rzeczywistość nie pozwala porównywać tych liczb do zeszłorocznych rekordów frekwencji, za to pozwala na bezpieczny i komfortowy udział z zachowaniem dystansu społecznego. Internetowa część Kongresu cieszy się dużym zainteresowaniem, do udziału online zarejestrowało się ponad 6 tys. osób" - powiedział organizator imprezy, prezes Grupy PTWP Wojciech Kuśpik.

Debaty transmitowane na stronie internetowej eecpoland.eu i w portalach są odtwarzane "live" nawet 40 tys. razy, a na wirtualnych salach "zasiada" nawet po 2 tys. osób.

Wiodącym tematem drugiego dnia obrad kongresu będą perspektywy sprawiedliwej transformacji energetycznej w kontekście wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu. W dyskusji zdalnie weźmie udział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Mowa będzie m.in. o finansowaniu zielonej transformacji gospodarki oraz wsparciu dla społeczności i regionów, które najbardziej odczują skutki przeobrażeń. Wśród uczestników moderowanej przez Jerzego Buzka debaty ma być również - być może także zdalnie - wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Wśród tematów drugiego dnia obrad kongresu jest też strategia transportowa dla Polski - priorytety w tym zakresie ma przedstawić minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz szefowie kolejowych i drogowych spółek. Innym tematem będzie Centralny Port Komunikacyjny - wśród uczestników dyskusji na ten temat będą prezes spółki CPK Mikołaj Wild oraz pełnomocnik rządu ds. realizacji tej inwestycji Marcin Horała.