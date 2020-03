Mateusz Morawiecki: od 25 marca do 11 kwietnia nowe ograniczenia dla Polaków w zw. z koronawirusem

„ Jest już ok 800 zachorowań (…) Niezbędne są więc kolejne kroki, które ograniczają efekt kolejnych zakażeń w całej Polsce (…) aby wypłaszczyć skalę zachorowań” – mówił Mateusz Morawiecki.

„Robimy to dlatego, że tam gdzie jest ponad 20 tys przypadków jak np. we Włoszech to następuje niewydolność służby zdrowia (…) nie chcemy dopuścić do tego w Polsce. Jestem przekonany, że za kilka tygodni będziemy mogli w tej nowej dyscyplinie sanitarnej wrócić do życia zawodowego (…) Dlatego wdrażamy ograniczenia w przemieszczaniu się i przed nami bardzo trudna faza, aby maksymalnie ograniczyć naszą aktywność - dodał.

„Kupujemy sobie czas na lepsze przygotowanie służby zdrowia. Wszystkie dotychczasowe ograniczenia dotyczące galerii handlowych, miejsc rozrywki, restauracji, czy pubów nadal obowiązują” - mówił też premier.

Zakaz dotyczy wychodzenia z domów poza koniecznymi sytuacjami takimi jak praca, sklep, czy wyjście z psem. Zakaz dotyczy gromadzenia się m.in. na placach zabaw, czy bulwarach. Wprowadzone zostaje ograniczenie do dwóch osób (nie dotyczy rodzin) w przemieszczaniu się poza domem. Kary za złamanie ograniczeń sięgną 5 tys. zł.

- Intensywnie pracujemy też nad tym, aby zminimalizować skutki koronawirusa dla gospodarki (...) Dzięki sugestiom, także opozycji, jutro albo do czwartku rano będą uzgodnione szczegóły ustawy o tarczy antykryzysowej po to, aby parlament mógł przyjąć je w piątek. Liczę, że ustawa antykryzysowa wejdzie w życie w ciągu dosłownie kilku dni - mówił też Mateusz Morawiecki.

- Chcemy, aby po Świętach Wielkanocnych Polacy mogli wrócić do pracy - dodał.

- Umiarkowane ograniczenie kontaktów międzyludzkich może prowadzić do przesunięcia fali zachorowań. Wiem, że jest trudno i jesteście zmęczeni, ale chciałbym Was prosić o jeszcze więcej wspólnego działania - apelował podczas konferencji minister zdrowia, Łukasz Szumowski.

- Zakaz przemieszczania się nie obejmuje pomocy najbliższym, czyli pomoc osobom starszym, najbliższym jest dozwolona – mówił Szumowski i dodał, że obostrzenia obowiązują do 11 kwietnia.

Na konferencji poruszono także temat funkcjonowania marketów budowlanych. - Tam, gdzie jest to konieczne, one mogą być otwarte, tak jak sklepy spożywcze i drogerie. Jednak trzeba tak zorganizować pracę ludzi, aby dwie osoby nie stały obok siebie - powiedział Morawiecki.