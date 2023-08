Eko-spiżarnia w Ciechanowie to sklep społeczny, gdzie wydawane są za darmo towary żywnościowe. W ciągu pięciu miesięcy jego funkcjonowania z tej formy pomocy skorzystały tam 584 osoby, które okresowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. W większości byli to seniorzy – podał urząd miasta.

Sklep społeczny w ciechanowskiej Hali Targowej "Bloki" powstał przy współpracy samorządu i Banku Żywności. Produkty żywnościowe Eko-spiżarni wydawane są bezpłatnie mieszkańcom miasta, którzy zgłosili się wcześniej po odpowiednie skierowanie do miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS).

"Po ponad dwudziestu tygodniach funkcjonowania Eko-spiżarni widzimy stałe zainteresowanie tą formą pomocy. Do tej pory skorzystały z niej 584 osoby, czyli miesięcznie do otrzymania żywności uprawnionych jest ponad sto osób" - powiedziała dyrektor MOPS w Ciechanowie Monika Lemanowicz, cytowana w informacji urzędu miasta. Zaznaczyła, że w większości po bezpłatną żywność zgłaszają się do sklepu społecznego seniorzy, którzy nie korzystają ze wsparcia MOPS.

W Eko-spiżarni nie trzeba płacić za jedzenie. "Inicjatywa wspiera ciechanowian, którzy nie potrzebują stałej pomocy, ale w skomplikowanej sytuacji znalazły się okresowo. Chodzi tutaj np. o rodziców czy emerytów, których dochody nie kwalifikują do świadczeń socjalnych, a zdecydowanie potrzebują wsparcia, bo brakuje im funduszy na żywność" - wyjaśnił ciechanowski samorząd.

Do Eko-spiżarni trafiają towary, które Bank Żywności otrzymuje od producentów i dystrybutorów. Są one smaczne i zdrowe, ale mają krótki termin przydatności do spożycia. Można tam znaleźć m.in. świeże warzywa, owoce, nabiał, mięso, ryby i produkty sypkie, jak kasza, ryż czy mąka.

"W sklepie społecznym każdego dnia można nabyć określoną ilość danego typu produktów - taką, która zapewnia pokrycie podstawowych potrzeb gospodarstwa domowego, a nie będzie podstawą handlu wtórnego" - podkreślił ciechanowski samorząd.

Skierowanie do Eko-spiżarni wystawia MOPS. "Po jego otrzymaniu wystarczy udać się do Hali Targowej +Bloki+ i wybrać jedzenie z aktualnie dostępnego asortymentu" - wyjaśnił a Urząd Miasta.

Eko-spiżarnię w Ciechanowie otwarto na początku kwietnia. Jeszcze przed uruchomieniem sklepu społecznego urząd miasta zapewnił, że będzie na bieżąco wspierał jego funkcjonowanie, w tym poprzez dotację celową na utrzymanie personelu, zapewniając jednocześnie niezbędne wyposażenie, jak lodówka, zamrażarka i witryna chłodnicza.

"Sklep nie będzie przynosił dochodu. Celem jego funkcjonowania jest działalność pomocowa, a nie zarobkowa" - informowano wówczas.