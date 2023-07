W Kozienicach (Mazowieckie) powstał park rekreacyjno–sportowy. Są w nim m.in. dwa wodne place zabaw, leśna strefa wypoczynkowa i scena plenerowa. Inwestycja kosztowała prawie 14 mln zł.

Obiekt jest podzielony na strefy. W dziecięcej są dwa wodne place zabaw, a obok nich integracyjny plac zabaw dostosowany do dzieci z niepełnosprawnościami. Strefa leśna służyć ma do relaksu. Są tam m.in. drewniane kładki, ławki, leżaki, wodotryski. Strefa trzecia, najbardziej wielofunkcyjna i uniwersalna, to plenerowa scena, na której cyklicznie organizowane będą różne wydarzenia.

Wszystkie elementy parku zostały wkomponowane w istniejące tereny zielone. "Chcieliśmy, aby ten obiekt był jak najbardziej wkomponowany w środowisko naturalne. Gdzie to było możliwe, wykorzystywaliśmy materiały przyjazne środowisku naturalnemu. Cała drewniana infrastruktura, misy dla ptaków, owadów, gdzie mogą napić się wody, ale także kilkanaście tysięcy nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów. Obiekt będzie piękniał z roku na rok wraz ze wzrostem roślinności" - zauważył burmistrz Kozienic Piotr Kozłowski.

Zaznaczył, że park rekreacyjno-sportowy został zaplanowany i zrealizowana z myślą o stworzeniu ciekawego, przyjaznego miejsca do rodzinnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów.

"Chcemy, aby ten obiekt był przyjazny dla gości, żeby przyciągał do nas ludzi z zewnątrz, żeby ciekawą i nowoczesną formą promował Kozienice" - zaznaczył Kozłowski.

Park wodny mieści się w centrum Kozienic, u zbiegu ulic Warszawskiej i Legionów, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, Centrum Kulturalno-Artystycznego i pomnika Niepodległości.

Inwestycja kosztowała prawie 14 mln zł, z czego 10,5 mln zł stanowiły fundusze pozyskane z rządowego programu Polski Ład, a około 2,5 mln zł pochodzi z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.