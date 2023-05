Ponad 4,7 mln zł przekaże Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na ekologiczne projekty, które realizowane będą w czterech powiatach Mazowsza: płockim, gostynińskim, sochaczewskim i żyrardowskim. Beneficjentami są tamtejsze samorządy, w tym gminy.

Ponad 40 umów na zadania obejmujące m.in. modernizację oświetlenia, edukację ekologiczną, ochronę przyrody i usuwanie azbestu WFOŚiGW w Warszawie podpisał w poniedziałek podczas spotkań z samorządowcami w Płocku, Białotarsku, Iłowie i Mszczonowie. W ramach wsparcia samorządy powiatu płockiego otrzymają prawie 2,7 mln zł, powiatu gostynińskiego ponad 527 tys. zł, powiatu sochaczewskiego ponad 726 tys. zł, a powiatu żyrardowskiego prawie 721 tys. zł.

"To są pieniądze, które rząd przekazuje za pośrednictwem WFOŚiGW na poprawę jakości życia w naszych małych miejscowościach" - podkreślił wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki podczas podpisania umów w wydziale zamiejscowym WFOŚGW w Płocku z przedstawicielami samorządów z tamtejszego powiatu.

Małecki zwrócił uwagę, że wsparcie dla samorządów to część programu obecnego rządu "sprawiedliwego rozwoju Polski". "To oznacza, że takie same szanse na godne, dobre życie ma ktoś, kto mieszka w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, jak i ten, kto mieszka w Nowym Duninowie, Gąbinie, Dobrzykowie, Małej Wsi czy Radzanowie. I o to chodzi, żeby wyrównywać szanse" - oświadczył, wymieniając miejscowości powiatu płockiego, wiceszef resortu aktywów państwowych.

Jak przypomniał prezes WFOŚiGW w Warszawie, działania prośrodowiskowe samorządów z terenu Mazowsza są tam wspieranie od 30 lat. "Dzięki samorządom Polska zmienia się. Mamy coraz czystsze rzeki, coraz więcej czystego powietrza, mamy więcej i bardziej ekologicznych źródeł ciepła, ale przede wszystkim mamy również podnoszenie świadomości ekologicznej, dzięki młodzieży" - podkreślił Ryszka.

Prezes WFOŚiGW w Warszawie wspomniał m.in., iż jednym z projektów, na które samorządy na Mazowszu otrzymają dofinansowanie są działania polegające na usuwaniu azbestu - tegoroczna łączna kwota dofinansowania w tym zakresie wyniesie blisko 8,5 mln zł. "Chcemy w tym roku tak poprowadzić wsparcie, aby na terenie gmin województwa nie została ani jedna płyta azbestowa. Chcemy wszystko to w tym roku posprzątać" - zapowiedział Ryszka.

Zaznaczył też, że w przypadku projektów związanych z modernizacją oświetlenia, które na terenie Mazowsza wspiera WFOŚiGW, oprócz korzyści związanych z energooszczędnością dodatkowymi są także niższe rachunki za energię elektryczną - w tym roku planowane jest zwiększenie funduszy wsparcia na ten cel z 25 mln zł do 29 mln zł.

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba wspomniał, że jednym z elementów ochrony środowiska jest również zwalczanie przestępczości środowiskowej, przy czym karne środki w postaci nawiązki, które nakładane są za ten proceder, obowiązujące dzięki zmianom wprowadzonym przez obecny rząd, zasilają ostatecznie właśnie fundusze np. przeznaczane na działania proekologiczne realizowane przez samorządy.

Jak podkreślił, nawiązki orzekane m.in. za niszczenie środowiska czy nielegalne składowiska odpadów, w tym niebezpiecznych, trafiają również na cele edukacyjne związane z ochroną przyrody i ekologią.

Jednym z projektów realizowanych przez samorządy Mazowsza w ramach wsparcia WFOŚiGW, na co przeznaczono tam w tym roku w sumie 10 mln zł, będą "Ekologiczne pikniki rodzinne" - wszystkie samorządy z terenu województwa mogły aplikować o dotacje w wysokości 30 tys. zł. Wsparcie otrzymały też poszczególne samorządy na pielęgnację drzew - jak np. Płock ponad 80 tys. zł czy na budowę ścieżek przyrodniczych - np. gmina Bodzanów prawie 90 tys. zł.