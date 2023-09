Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na zaprojektowanie i budowę blisko 15-kilometrowego odcinka drogi S12 od Przysuchy do Wieniawy (Mazowieckie) - poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.

"Przetarg, którego szczegóły za kilka dni pojawią się na naszej platformie zakupowej, dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka od Przysuchy do Wieniawy o długości 14,7 km. To już kolejny fragment S12 w woj. mazowieckim" - zaznaczyła rzeczniczka. Dodała, że dokumentacja przetargowa dotycząca inwestycji trafiła już do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W ramach inwestycji na kolejnym odcinku S12, liczącym 14,4 km, od Przysuchy do Wieniawy, powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym na każdej jezdni. "W niezbędnym zakresie przebudowane zostaną także wszystkie drogi lokalne, które będą kolidowały z nową trasą, tak aby przywrócić naruszone połączenia drogowe i przywrócić dojazdy do posesji" - zapowiedziała rzeczniczka.

Pojawią się też nowe elementy infrastruktury drogowej przeznaczone dla pieszych i rowerzystów, a także liczne inne obiekty inżynierskie oraz systemy odwonienia i urządzenia ochrony środowiska.

Pod koniec sierpnia GDDKiA ogłosiła także przetarg na realizację 14,4 km drogi ekspresowej S12 od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do Przysuchy.

Trasa S12 ma odciążyć zatłoczoną drogę krajowej nr 12 i połączyć centrum kraju z południowym Mazowszem i Lubelszczyzną. Ekspresówka ta stanie się w przyszłości najkrótszym szlakiem z centrum Polski, przez Sulejów, Opoczno, Radom do Lublina i Chełma. Ułatwi podróż pomiędzy zachodnią i wschodnią granicą.

Początek drogi będzie się znajdował u zbiegu z autostradą A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego (Łódzkie), a koniec na przejściu granicznym w Dorohusku. Obecnie można już korzystać z blisko 94 km S12 w woj. lubelskim, od Puław do Piask, a w realizacji jest 70 z 75 km dalszego odcinka do granicy z Ukrainą.

Droga ekspresowa S12 będzie realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).