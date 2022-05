Media o współpracy Polski i Ukrainy: wzór dla innych państw

Zapowiedziane uruchomienie przez Polskę i Ukrainę wspólnych odpraw celnych na granicy oraz plan powołania do życia wspólnej spółki kolejowej to projekt, który może stać się wzorem do naśladowania dla innych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, napisał w środę bukareszteński dziennik “Romania Libera”.

Autor: PAP

Data: 25-05-2022, 12:34

Ukraina i Polska współpracują od czasu wybuchu wojny ponad podziałami / fot. Yura Khomitskyi on Unsplash

Gazeta zaznaczyła, że działanie to nie tylko przyspieszy odprawy na przejściach samochodowych i usprawni transport kolejowy, ale pozwoli też na ściślejsze powiązanie Ukrainy z UE.

W ocenie stołecznego dziennika polsko-ukraiński projekt może stać się wzorem do naśladowania do podobnej współpracy pomiędzy Rumunią a Mołdawią, która również, podobnie jak Ukraina, ubiega się o członkostwo w UE.