Ministerstwo Edukacji i Nauki objęło patronatem konferencję World Marketing Summit (WMS) poinformowała pełnomocniczka ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej, Justyna Orłowska. Dzięki współpracy z Kotler Impact możemy ogłosić sfinansowanie miliona wejściówek dla każdego zainteresowanego obszarem marketingu studenta - dodała.

We wtorek odbyła się konferencja prasowa pełnomocniczki ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej oraz przedstawicieli Kotler Impact - społeczności marketingowej, której celem jest zrównoważony rozwój gospodarczy. Tematem konferencji było sfinansowanie miliona wejściówek na World Marketing Summit dla polskich studentów biznesu, zarzadzania i marketingu w ramach programu Sustainable Leadership Program.

WMS to międzynarodowa konferencja, która odbywa się co roku w różnych miastach na całym świecie. WMS jest platformą, na której liderzy biznesu, przedsiębiorcy, eksperci i innowatorzy z całego świata mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi marketingu. Konferencja skupia się na najnowszych trendach i technologiach w marketingu, a także na tym, jak wykorzystać je w celu zwiększenia skuteczności działań marketingowych. WMS jest również okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży.

Pełnomocniczka zapewniła, że Ministerstwo Edukacji i Nauki nakłada na promowanie przedsiębiorczości od najmłodszych lat. Przypomniała, że w styczniu 2021 r. minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek ogłosił nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych - biznes i zarządzanie, który będzie mógł być zdawany na maturze. "Bardzo poważnie traktujemy te kompetencje" - dodała.

"Z pasji dla Filipa Kotlera, instytutu, który stworzył i jego działań dla marketingu, biznesu i zarządzania dajemy szansę polskim studentom i młodzieży, żeby uczyli się od najlepszych. Nie ma drugiej osoby na świecie, która miała tak duży wpływ na rozwój tych dziedzin jak osoba Kotlera" - powiedział CEO Kotler Impact Poland & Benelux, Mariusz Soltanifar. "To ogromna szansa dla tych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, które pomogą im później właściwie wypozycjonować się na rynku pracy i zdobyć większą satysfakcję z tego co robią" - zauważył.

Zadeklarował, że Kotler Impact będzie rozwijać współpracę z Polską. "Mamy plan jak zaangażować polskie środowisko naukowe, polski biznes - nie tylko w publikacje. Chcemy pomóc młodzieży, która czasami ma utrudniony lub wręcz niemożliwy dostęp do edukacji" - zaznaczył.

Jak powiedział CMO Kotler Impact, Fahim Kibria, każdy bilet na konferencję wart jest 100 dolarów. "Rok temu dotarliśmy do ponad 90 milionów ludzi na całym świecie, a w tym roku chcemy to powtórzyć" - powiedział.

"Ustalamy jeszcze szczegóły techniczne, w jaki sposób najlepiej rozdystrybuować dostęp do tych materiałów szkoleniowych. Przed wakacjami udostępnimy wygenerowane kody, które umożliwią dostęp do platformy ze 175 prezentacjami. Dajemy również dostęp do zeszłorocznych prezentacji" - zapewnił Soltanifar.

WMS odbędzie się w dniach 6-7 listopada br. w formie zdalnej.