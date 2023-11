Biznes i technologie

Metropolia przygotowuje przetarg na koncepcje najdłuższych planowanych velostrad

Autor: PAP

Data: 01-11-2023, 17:20

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przygotowuje przetarg na koncepcje najdłuższych spośród zaplanowanych dotąd velostrad: z Katowic do Gliwic i z Katowic do Piekar Śląskich. Dotąd GZM zamówiła już koncepcje velostrad z Katowic do Sosnowca czy Mysłowic; prace nad nimi trwają.

fot.: nordroden/Adobe Stock/PTWP