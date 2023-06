Agencja ratingowa Fitch potwierdziła dotychczasowy rating Polski na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej - poinformowało w piątek wieczorem Ministerstwo Finansów. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.

Jak napisano w informacji, agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.

Agencja Fitch w komunikacie prasowym wskazuje na zdywersyfikowaną gospodarkę, wspieraną przez dość solidne podstawy makroekonomiczne oraz niski poziom długu publicznego w porównaniu do krajów z podobnym ratingiem. Fitch prognozuje, że wzrost gospodarczy spadnie do 0,7 proc. w 2023 roku z powodu spowolnienia popytu krajowego. Spadek inflacji oraz poprawa warunków zewnętrznych powinna jednak pozwolić na silniejszy wzrost w drugiej połowie roku. Jednocześnie - jak podało MF - Agencja podtrzymuje swoje prognozy relatywnie pozytywnego wzrostu średniookresowego (między 3-3,5 proc.), dzięki połączeniu silnej dynamiki inwestycji, wysokiej produktywności i normalizacji trendów konsumpcyjnych wraz ze spadkiem inflacji. "Agencja oczekuje, że środki z UE (RRF) zostaną odblokowane do końca tego roku (po wyborach), ale wyraźnie rośnie ryzyko, że władze nie będą w stanie wykorzystać wszystkich środków, jeśli proces będzie się dalej opóźniał. Przedłużające się opóźnienia mogą zahamować wzrost w średnim terminie" - napisano.

Wskazano, że czynniki, które mogą wpłynąć na podniesienie oceny ratingowej to w przypadku finansów publicznych konsolidacja fiskalna w średnim okresie, która poprowadzi do zdecydowanego obniżenia relacji długu do PKB oraz dowody na to, że perspektywy trwałego i wyższego wzrostu PKB prowadzą do szybszej konwergencji dochodów zbliżonych do krajów z oceną ratingową "A" poparte działaniami, które nie prowadzą do nierównowagi makroekonomicznej i zewnętrznej.

Z drugiej strony - jak napisano - obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku gwałtownego wzrostu długu publicznego spowodowanego niewystarczającym spadkiem deficytu lub wymagalnością udzielonych gwarancji. Rating może być również obniżony w przypadku znacznego pogorszenia sprawowania rządów, potencjalnie dalszego osłabienia stosunków z UE oraz utraty wiarygodności polityki makroekonomicznej i fiskalnej.