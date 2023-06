Biznes i technologie

MF: Budżet zasługuje na absolutorium (korekta)

Autor: PAP

Data: 16-06-2023, 08:53

Uwagi NIK są ogólnymi uwagami, co do zachowania konwencjonalnych, podręcznikowych zasad finansów publicznych, a nie do nieprawidłowej realizacji ustawy budżetowej - poinformowało Ministerstwo Finansów. Jednocześnie MF wskazuje, że NIK w swojej analizie abstrahuje od warunków, w jakich funkcjonowała polska gospodarka w ostatnich latach.