Deficyt budżetu państwa po lipcu br. wyniósł 13,09 mld zł, co stanowi 19,3 proc. założonej w znowelizowanej ustawie kwoty deficytu - poinformował główny ekonomista MF Łukasz Czernicki. Po czerwcu br. było to 12,7 mld zł.

Jak wynika z opublikowanego w piątek przez resort finansów "Szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń-lipiec 2023", dochody budżetu po lipcu br. wyniosły 324 mld 12,5 mln zł, a wydatki 337 mld 103,4 mln zł.

"Deficyt budżetowy po lipcu wyniósł 13,1 mld zł, co stanowi 19,3 proc. założonej w znowelizowanej ustawie kwoty deficytu" - wskazał w komentarzu główny ekonomista MF Łukasz Czernicki.

Zauważył, że w lipcu br. dochody budżetu państwa były wyższe o 3,7 mld zł, czyli o 7,5 proc. r/r i wyniosły ok. 53,4 mld zł. Natomiast w okresie styczeń-lipiec 2023 r. dochody budżetu państwa były wyższe o ok. 10,7 mld zł, tj. 3,4 proc. r/r.

Według wyliczeń MF dochody z VAT w lipcu br. były na poziomie poprzedniego roku i wyniosły ok. 22,2 mld zł. W okresie styczeń-lipiec 2023 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 140,9 mld zł i było wyższe o ok. 7,9 mld zł (tj. 6,0 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - lipiec 2022 r.

Zgodnie z szacunkami resortu finansów dochody z podatku akcyzowego w lipcu br. były wyższe o ok. 0,5 mld zł, tj. 7,3 proc. r/r i wyniosły ok. 7,3 mld zł.

"W okresie styczeń-lipiec 2023 r. wykonanie dochodów z podatku akcyzowego wyniosło ok. 46,9 mld zł i było wyższe o ok. 2,3 mld zł (tj. 5,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec 2022 r." - zauważył Czernicki.

Natomiast dochody budżetu państwa z PIT w lipcu br. były wyższe o ok. 1,3 mld zł, tj. o 19,5 proc. r/r i wyniosły ok. 7,8 mld zł. Narastająco od początku roku, tj. za okres styczeń-lipiec 2023 r., dochody budżetu państwa z PIT były niższe o ok. 7,1 mld zł, tj. o 16,0 proc. r/r i wyniosły ok. 37,5 mld zł.

"Niższe narastające wykonanie PIT w 2023 r. w porównaniu do 2022 r. wynika przede wszystkim z jednorazowego efektu zwrotu nadpłaconego podatku za 2022 r. oraz niższej, 12 proc. stawki w I poł. 2023 r. względem 17 proc. w I poł. 2022 r." - wyjaśnił główny ekonomista MF.

Wskazano, że dochody budżetu państwa z CIT w lipcu br. były niższe o ok. 0,4 mld zł, tj. 4,7 proc. r/r i wyniosły ok. 8,4 mld zł.

"W okresie styczeń-lipiec 2023 r. wykonanie dochodów z CIT wyniosło ok. 49,6 mld zł i było wyższe o ok. 3,9 mld zł (tj. 8,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec 2022 r., co świadczy o utrzymującej się dobrej kondycji polskich przedsiębiorstw" - dodał Czernicki.

Uchwaloną w lipcu przez Sejm nowelizacją budżetu zwiększono limit wydatków państwa w tym roku do nie więcej niż 693,4 mld zł (wcześniej było to 672,5 mld zł), dochody budżetu zostały zwiększone do 601,4 mld zł (poprzednio było to 604,5 mld zł), a deficyt budżetu państwa został ustalony na maksymalnie 92 mld zł (poprzednio - 68 mld zł).