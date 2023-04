Podatnicy do czwartku złożyli już ponad 13,7 mln zeznań podatkowych – poinformowało PAP Ministerstwo Finansów. Ci, którzy tego nie zrobili, mają czas do 2 maja włącznie.

PIT za 2022 rok. Podatnicy mają czas do 2 maja włącznie; fot. unsplash.com

Ministerstwo Finansów poinformowało PAP, że do 27 kwietnia podatnicy złożyli ponad 13,7 mln deklaracji podatkowych za 2022 r.

Do kiedy trzeba złożyć PIT za 2022 rok?

"Większość deklaracji wpłynęła elektronicznie, głównie za pomocą Twój e-PIT. W ramach tej usługi podatnicy złożyli dotychczas prawie 7 mln zeznań" - podało ministerstwo. Dodało, że w formie papierowej wpłynęło do tej pory około 7 proc. deklaracji.

Resort podał także, że w tegorocznym rozliczeniu podatnicy mogą liczyć na zwrot podatku. "Na 25 kwietnia zwróciliśmy już podatnikom ponad 18,8 mld zł. To zwroty z ponad 8,3 mln deklaracji" - podało MF.

Ci, którzy jeszcze nie złożyli zeznania podatkowego za 2022 r., mają czas na rozliczenie się z fiskusem do 2 maja włącznie.

Zgodnie z przepisami, rozliczyć należy się do końca kwietnia, chyba że ostatni dzień kwietnia przypada na dzień wolny od pracy - wówczas termin wydłuża się do końca pierwszego dnia roboczego, przypadającego po 30 kwietnia. W tym roku takim dniem jest 2 maja.

Jedną z metod rozliczenia podatku jest skorzystanie z usługi Twój e-PIT, gdzie na podatników czekają wstępnie wypełnione zeznania podatkowe. Można je zaakceptować albo uzupełnić. Jeśli ktoś nie ma praw do żadnych ulgi do odpisów, nie musi nic robić - system sam uzna zeznania za wypełnione i je zaakceptuje, kiedy skończy się 2 maja.

Twój e-PIT - jak złożyć PIT przez internet?

Do usługi Twój e-PIT można się zalogować przez e-Urząd Skarbowy, do którego można się dostać z wykorzystaniem Profilu Zaufanego (PZ), e-Dowodu, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel.

Do usługi Twój e-PIT można się zalogować także z wykorzystaniem danych podatkowych. W tym celu podatnik musi podać PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2021 r. oraz jedną z kwot przychodu z jednej z informacji od płatników za 2022 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy), którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2021 r. Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2021 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A.

Zeznanie można złożyć z wykorzystaniem systemu e-Deklaracje. Jest to rozwiązanie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej samodzielnie, jako że takie osoby muszą samodzielnie wypełnić i przesyłają do urzędu skarbowego zeznanie PIT-36 lub PIT-36L. Z systemu e-Deklaracje mogą skorzystać także ci, którzy działalności nie prowadzą. System umożliwia wybranie odpowiedniej deklaracji, wypełnienie jej oraz wysłanie, również z użyciem danych podatkowych.

Rozliczyć się można także z wykorzystaniem formularzy papierowych - np. wypełnić zeznanie w systemie e-Deklaracje i je wydrukować albo rozliczyć się bezpośrednio na formularzu papierowym, który np. można wziąć z najbliższego urzędu skarbowego. Takie papierowe zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym albo wysłać pocztą - w obu przypadkach trzeba to zrobić do końca 2 maja. W przypadku zeznań wysłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.