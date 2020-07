MF: dzięki zmianie matrycy VAT ponad dwa razy mniej kategorii towarów z różnymi stawkami

"Dzięki zmianom w VAT ułatwiliśmy życie przedsiębiorcom. Znacznie zmniejszyła się liczba towarów, które mogą być opodatkowane różnymi stawkami. Do 30 czerwca było prawie 250 kategorii towarów z różnymi stawkami VAT. Teraz jest ich ok. 100, czyli niemal o połowę mniej. Wybór stawki VAT będzie zatem dużo prostszy, a ryzyko popełnienia błędu dużo mniejsze" - powiedział PAP Sarnowski.

Wiceminister podkreślił, że w sumie dzięki nowej matrycy stawek VAT w kieszeniach Polaków pozostanie ok. 300 mln zł rocznie, co będzie miało bardzo realny, pozytywny efekt na portfele, ponieważ obniżka podatku obejmuje wiele produktów codziennego użytku.

"Zmiana matrycy VAT jest bardzo korzystna dla konsumentów. Ujednolicając stawki VAT stosowaliśmy zasadę równania w dół. Najniższą, pięcioprocentową stawką, objęliśmy wiele towarów pierwszej potrzeby. Dotyczy to przede wszystkim owoców i pieczywa" - dodał.

Wiceminister przypomniał, że wraz z wprowadzeniem nowej matrycy VAT mocy chroniącej firmy nabrały Wiążące Informacje Stawkowe (WIS). Są to oficjalne, urzędowe decyzje dotyczące stawki VAT, jaką podatnik powinien zastosować do danego towaru czy usługi.

"I tu nie musimy się silić na skromność, bo dla polskiego biznesu jest to moment epokowy. Podatnik, żeby dostać WIS zwraca się o jej wydanie do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). We wniosku opisuje swoją usługę lub towar, za to urząd sam określa jego kategorię i przyporządkowuje mu stawkę VAT-u. Podobnie jak indywidualne interpretacje, WIS po wystawieniu i wydaniu ich przedsiębiorcy są anonimizowane i dostępne do wglądu w bazie KIS-u" - stwierdził Sarnowski.

Wiceszef resortu finansów podkreślił, że Wiążąca Informacja Stawkowa jest kluczowym narzędziem, które dopełnia system ochrony przedsiębiorców przed niepewnością stosowania prawa.

"Od wdrożenia w Polsce VAT-u w 1993 roku, przedsiębiorca nie miał możliwości, żeby w sposób wiążący dla urzędu, potwierdzić prawidłowość stosowanej przez siebie stawki VAT. Teraz, po ćwierćwieczu od wdrożenia VAT-u zamykamy wreszcie tę lukę i dajemy firmom najwyższy europejski poziom bezpieczeństwa stosowania prawa" - dodał.