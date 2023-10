Farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje zostaną na mocy nowego rozporządzenia MF objęte monitoringiem w systemie SENT. Nowe przepisy wejdą w życie od 12 stycznia 2024 r. – podało MF w środę na swoich stronach internetowych.

Jak podało Ministerstwo Finansów w środę na swoich stronach internetowych, znowelizowane rozporządzenie z 9 października br. wprowadza katalog towarów (odpadów), których przewóz jest monitorowany w systemie SENT również gdy rozpoczyna się na terenie kraju.

"Problem porzucania odpadów (np. pochodzenia chemicznego), zwłaszcza farb, lakierów, rozpuszczalników, klejów, związany jest bezpośrednio z występowaniem w gospodarowaniu odpadami różnego rodzaju pośredników (podmiotów zbierających oraz pośredników w obrocie odpadami). Podmioty te nastawione są jedynie na osiągniecie szybkich zysków - oferują wytwórcom odpadów zaniżone ceny za odbiór odpadów, bez faktycznego zagospodarowania odpadów (odpady są porzucane, zakopywane lub spalane)" - stwierdzono w komunikacie resortu.

MF wyjaśniło, że zmiana rozporządzenia polega na objęciu Systemem Monitorowania Drogowego i Kolejowego Przewozu Towarów oraz Obrotu Paliwami Opałowymi (SENT) przewozu 11 rodzajów odpadów - realizowanego na podstawie art. 5 ustawy SENT, w przypadku których "masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów".

Chodzi o odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, szlamy pochodzące z farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, szlamy wodne zawierające farby lub lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, odpady z usuwania farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. Rozporządzenie objęło także zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, zmywacz farb lub lakierów, odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne, szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne, odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. SENTem zostaną objęte także uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne i uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

"Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów nie będzie miała wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń SENT - obsługa zgłoszeń nie zmieni się" - podało MF w komunikacie.

Resort wyjaśnił, że nowe przepisy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia, czyli od 12 stycznia 2024 r.