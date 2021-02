MF: Firmy, które ucierpiały w zw. z pandemią będą mogły później przekazać zaliczki na PIT

"Minister Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie przedłużające przekazanie zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy PIT" - poinformowało ministerstwo na swoim Twitterze.

Jak wyjaśniono, rozporządzenie w tej sprawie, obejmuje płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19. Dodano, że dotyczy to m.in. branż: gastronomicznej, rozrywkowej, dbającej o zdrowie fizyczne, sprzedaży detalicznej i turystycznej.

"Rozporządzenie przedłuży do 20 sierpnia 2021 r. termin przekazania zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku, pobranych przez płatnika w styczniu 2021 r. Rozwiązanie to obejmie ok. 90 tys. przedsiębiorców" - wyjaśniono.

Ministerstwo wskazało, że przedłużenie terminów dotyczy zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy; od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników; od podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

"Przedłużenie dotyczy deklaracji PIT-4R i PIT-8AR" - poinformowano.

MF przypomniało, że w pierwszej fazie pandemii przedłużono termin wpłaty podatku pobranego w marcu, kwietniu i maju 2020 r. odpowiednio do: 20 sierpnia 2020 r. - w stosunku do podatku pobranego za marzec; 20 października 2020 r. - w stosunku do podatku pobranego za kwiecień, oraz 20 grudnia 2020 r. - w stosunku do podatku pobranego za maj.

To rozwiązanie objęło 1,2 mln płatników podatku PIT.

Po raz drugi terminy zostały przedłużone do: 20 maja 2021 r. - zaliczki i podatek pobrane przez płatników w październiku 2020 r., 20 czerwca 2021 r. - zaliczki i podatek pobrane przez płatników w listopadzie 2020 r., 20 lipca 2021 r. - zaliczki i podatek pobrane przez płatników w grudniu 2020 r.

To z kolei rozwiązanie dotyczyło 85 tys. płatników PIT - podsumowało ministerstwo.