W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec października 2023 r. zgromadzono 94,3 mld zł - poinformowało w środę Ministerstwo Finansów. Na koniec października 2023 r. na rachunkach budżetowych było 113,4 mld zł.

fot.: romankrykh/Adobe Stock/PTWP

"W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec października 2023 r. zgromadzono środki w wysokości 94,3 mld zł, z czego w depozytach terminowych 26,9 mld zł oraz w depozytach typu ON 67,4 mld zł" - wskazano w listopadowym raporcie dot. planu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowań.

"Na koniec października 2023 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 113,4 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych" - poinformowano.

Zaznaczono, że potrzeby pożyczkowe 2023 r. (wg ustawy budżetowej po nowelizacji brutto wysokości 288,8 mld zł) zostały całkowicie sfinansowane.

Zgodnie z danymi resortu finansów na koniec października 2023 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,13 roku (4,11 roku na koniec 2022 r.), a długu ogółem wyniosła 5,10 roku (4,84 roku na koniec 2022 r.).

Dodano, że według stanu na 31 października 2023 r. wartość środków do przekazania z budżetu na rynek do końca 2023 r. wynosi 7,6 mld zł. Do wykupu w 2023 r. (według stanu na 31 października 2023 r.) pozostaje dług o wartości nominalnej 3,7 mld zł, w tym: obligacje detaliczne za 2,2 mld zł; obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych za 1,5 mld zł.