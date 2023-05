Biznes i technologie

MF: organizacje pożytku publicznego powinny zgłosić aktualny rachunek bankowy

Autor: PAP

Data: 30-05-2023, 11:29

Organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać przekazane 1,5 proc. podatku PIT, powinny do 30 czerwca br. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy - przypomniało we wtorek Ministerstwo Finansów.