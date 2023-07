Wzięcie paragonu ułatwi zgłoszenie reklamacji, porównanie cen i sprawdzenie, czy transakcja została prawidłowo rozliczona; to też dowód uczciwości przedsiębiorcy i potwierdzenie, że podatek trafił do budżetu państwa - przypomina w czwartek Ministerstwo Finansów.

Resort zaznaczył w czwartkowym komunikacie, że nieuczciwi przedsiębiorcy, by uniknąć zapłacenia podatków, nie wydają paragonów lub wydają nieprawidłowe, np. tzw. paragon kelnerski, a nawet zbierają paragony pozostawione przez klientów, by je anulować. Zdarza się, że porzucone paragony służą także "jako podkładki" do wystawiania tzw. pustych faktur i wyłudzania VAT - zaznacza MF.

Dodaje, że jeśli nieuczciwy przedsiębiorca zatai, że odbyła się transakcja i nie wystawi paragonu, to kwotę VAT będzie mógł schować do kieszeni - nie trafi ona budżetu państwa. W ten sposób "zaoszczędzi" też na podatku dochodowym. Strata budżetu państwa będzie więc jeszcze wyższa niż wartość VAT - zauważyło ministerstwo.

Apeluje, by brać paragony i sprawdzać, czy są prawidłowo wystawione. Przypomina, że jeśli ktoś nie dostał paragonu fiskalnego, a sprzedawca miał obowiązek go wystawić, można to zgłosić: w urzędzie skarbowym, przez całodobowy, bezpłatny telefon interwencyjny 800 060 000, e-mailem: powiadomKAS@mf.gov.pl, przez bezpłatną i anonimową aplikację e-Paragony.

Resort zwrócił uwagę, że wydruk z karty stanowi wyłącznie dowód zapłaty kartą debetową lub kredytową, nie zastępuje paragonu fiskalnego. Jak wskazał, przykładem nieuczciwego działania przedsiębiorców jest wydawanie paragonów niefiskalnych, co dotyczy przede wszystkim usług gastronomicznych, gdzie zamiast paragonu wystawiane są rachunki lub paragony kelnerskie. MF wskazuje, że to, jak wygląda prawidłowo wystawiony paragon, można sprawdzić na stronie: wezparagon.gov.pl.

MF poinformowało, że obowiązek wystawienia paragonu ma większość sprzedających towary i usługi osobom fizycznym.

Dodało, że nie muszą rejestrować sprzedaży na kasie fiskalnej i wydawać paragonów m.in.: rolnicy ryczałtowi, jeśli sprzedają produkty z własnej działalności rolniczej (podatek płacą w wysokości zależnej od posiadanej ziemi uprawnej); właściciele sklepów internetowych, jeśli zapłatę otrzymują wyłącznie za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i dostarczają kupione u nich towary pocztą lub firmą kurierską; sprzedający produkty i usługi, jeśli ich roczna sprzedaż osobom fizycznym nie przekracza 20 tys. zł - zwolnienie to nie dotyczy wielu branż.

Bez względu na wysokość obrotów paragony fiskalne zawsze muszą wystawiać, np. sprzedawcy papierosów, komputerów, perfum, gazu płynnego, a także usług - np. taksówkarskich, fryzjerskich, kosmetycznych czy gastronomicznych - podano.

Jak zaznacza MF, nie każdy paragon musi mieć postać wydruku z kasy fiskalnej. Od 2020 r. sprzedawca mający kasę online może przesłać klientowi e-paragon mailem lub sms-em.

Resort wskazał, że przez bezpłatną aplikację e-Paragony można np. sprawdzać paragony z kodem QR wystawione przez kasy. I zapowiedział, że aplikacja zostanie wkrótce rozbudowana o funkcjonalność, która umożliwia pobranie paragonu w postaci elektronicznej bezpośrednio z kasy.

Jak poinformowało, że dotąd zarejestrowano ponad milion kas rejestrujących online, a na tego typu urządzeniach przeprowadza się dziennie średnio 25 mln transakcji.