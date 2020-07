MF: Podatnicy CIT, PIT i inni mogą liczyć na wydłużone terminy

Resort zaznaczył, że przesunięcie terminów na złożenie różnych podatków i informacji to odpowiedź na oczekiwania podatników, które wynikają m.in. z utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19.

MF podało, że do 31 lipca 2020 r. przesunięto termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku organizacjom pozarządowym, czyli podatnikom, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od CIT, oraz dla których przychody z działalności w sferze pożytku publicznego stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów.

"Przesunięcie terminu dotyczy podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r." - poinformowano.

Ministerstwo podało również, że do końca siódmego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, wydłużono termin sporządzenia i przesłania informacji podatkowych IFT-2R6 przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

"Płatnikom podatku PIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, wydłużono termin przekazania do urzędu skarbowego: zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w marcu, kwietniu i maju od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych: do 20 sierpnia 2020 r. (pobranych w marcu), do 20 października 2020 r. (pobranych w kwietniu), do 20 grudnia 2020 r. (pobranych w maju)" - czytamy w komunikacie.

Resort wskazał, że od 1 lipca 2020 r. są stosowane nowe zasady dotyczące stawek podatku VAT - tzw. nowa matryca stawek VAT, które pierwotnie miały obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

Chodzi o nowe wykazy towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT, czyli nowe załączniki nr 3 i 10 do ustawy VAT, nowy system identyfikowania towarów i usług na potrzeby stosowania stawek VAT, tzn.: towary będą identyfikowane za pomocą Nomenklatury scalonej (CN), oraz usługi będą identyfikowane wg aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015.