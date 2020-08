MF pracuje nad e-urzędem skarbowym

"Nasze kolejne kroki w cyfryzacji usług to szersza oferta dla naszego klienta, zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych" - stwierdził Koch.

"Intensywnie pracujemy nad udostępnieniem kompleksowej obsługi podatnika w przestrzeni wirtualnej, w tzw. "e-urzędzie skarbowym", dzięki któremu będzie można załatwić wszystkie sprawy urzędowe na styku z fiskusem sprzed swojego komputera, czy każdego innego urządzenia mobilnego podłączonego do internetu" - dodał.

Jego zdaniem symbolem realizowanej z sukcesem transformacji cyfrowej fiskusa jest wdrożenie centralnych systemów Poltax+ oraz Poltax2B+, dzięki którym zastąpiono kilkanaście lokalnych systemów użytkowanych osobno w 400 urzędach skarbowych w Polsce. Koch ocenił, że dzięki centralnym systemom udało się zautomatyzować wiele procesów biznesowych, np. poprzez wprowadzenie mikrorachunków podatkowych.

"Wcześniej codziennie w każdym z 400 US ok. 4 tysięcy pozycji z wyciągu z NBP było księgowane ręcznie" - wskazał.

Ekspert zwrócił uwagę, że obecnie wyciąg z wpłat na mikrorachunki podatkowe zawierający ok. 1 mln pozycji automatycznie wczytuje się do systemu Poltax2B+ w czasie ok. 7 minut, a następnie rozksięgowuje się na kartach kontowych każdego podatnika.

"Poziom automatyzacji jaki osiągnęliśmy w procesie księgowania wpływów podatkowych to nawet 98 proc." - dodał.

Wedle pełnomocnika innymi przykładami transformacji cyfrowej fiskusa jest automatyzacja zwrotów podatku PIT oraz centralna dystrybucja 1 proc. podatku do organizacji pożytku publicznego.

Transformacja cyfrowa została zrealizowana dzięki budowie wewnętrznego zespołu, złożonego zarówno z ekspertów resortu, jak i zewnętrznych specjalistów.

"Wzięliśmy pełną odpowiedzialność za realizację inicjatywy na własne barki. Pozwoliło to nam uniknąć długiej, kosztownej i często mało skutecznej procedury przetargowej, mającej na celu zamówienie usług u dostawcy zewnętrznego" - stwierdził Koch.

"Zaplanowaliśmy i wykonaliśmy własnymi siłami migracje z 400 lokalnych baz danych urzędów skarbowych do jednego centralnego systemu. Migrowaliśmy bazy danych w dwóch okienkach tygodniowo, dochodząc do liczby 30 US w jedną noc migracyjną" - dodał.