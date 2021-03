MF pracuje nad ustawą o crowdfundingu

"Pracujemy wspólnie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego nad ustawą dotyczącą tak zwanego crowdfundingu inwestycyjnego. Chcemy zrównać zasady dostępu do kapitału przez wszystkich emitentów, co powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania przedsiębiorców pozyskiwaniem kapitału w drodze ofert publicznych również poza platformami crowdfundingowymi" - powiedział Kościński podczas XXI Konferencji Izby Domów Maklerskich.

Minister stwierdził, że rynek kapitałowy, stanowiąc jedno z najważniejszych źródeł finansowania w czasach kryzysu, może pełnić rolę amortyzatora dla niekorzystnych skutków spowolnienia gospodarczego.

Dodał, że resort finansów podejmuje inicjatywy ustawodawcze i uczestniczy w pracach zmierzających do dalszego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Jako przykład podał m.in. wprowadzenie tak zwanych obligacji rozwojowych oraz jednolitej licencji bankowej.