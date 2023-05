- Ministerstwo Finansów informuje:

- Ministerstwo Finansów informuje:

Organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy.

OPP, które w ubiegłych latach zgłosiły swój rachunek i jest on nadal aktualny, nie muszą podejmować żadnych czynności.

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie warunkiem przekazania środków dla OPP jest zgłoszenie przez organizację aktualnego rachunku bankowego do właściwego urzędu skarbowego. OPP, które chcą w tym roku otrzymać środki z PIT powinny to zrobić do 30 czerwca 2023 r.

Organizacje, które w poprzednich latach zgłosiły do urzędu skarbowego numer rachunku bankowego jako właściwy do przekazania środków z PIT i numer ten jest wciąż aktualny, nie muszą go ponownie zgłaszać do urzędu.

