MF: Transakcje bezgotówkowe jeszcze bardziej opłacalne dla firm

Jak powiedział we wtorek Tadeusz Kościński, minister finansów, transakcje elektroniczne będą jeszcze bardziej opłacalne dla przedsiębiorców. Dzięki naszemu podatnikowi bezgotówkowemu w Polsce będziemy mieli najkrótszy w Europie zwrot VAT.

Jak powiedział we wtorek Tadeusz Kościński, minister finansów, transakcje elektroniczne będą jeszcze bardziej opłacalne dla przedsiębiorców. / fot. PTWP

Ministerstwo Finansów zaprezentowało we wtorek program "Podatnik bezgotówkowy", którego elementem są ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, przyjmujących płatności bezgotówkowe.

"Teraz transakcje elektroniczne będą jeszcze bardziej opłacalne dla przedsiębiorców. Dzięki naszemu +Podatnikowi bezgotówkowemu" w Polsce będziemy mieli najkrótszy w Europie zwrot VAT, ci, którzy szybko zdecydują się na kasę online i uzupełnienie oferty o terminale płatnicze, zyskają dodatkowe benefity" - powiedział minister Tadeusz Kościński, minister finansów, na konferencji prasowej.

Nowe rozwiązanie ma wesprzeć rozwój sieci akceptacji płatności bezgotówkowych.

"Badaliśmy także potencjał rozwoju sieci akceptacji płatności bezgotówkowych. Potencjał jest spory. Obecnie jest 2,4 mln kas fiskalnych, na które przypada 1 mln terminali. Według fundacji +Polska Bezgotówkowa+ potencjał wzrostu liczby terminali na najbliższy rok-dwa to 300 tys. przedsiębiorców" - powiedział Kościński.

"Polska Bezgotówkowa" to fundacja, powołana przez ministerstwa rozwoju, finansów oraz banki, której celem jest zwiększenie zasięgu sieci akceptacji płatności bezgotówkowych. Jej zadaniem jest finansowanie zakupu terminala płatniczego, płaci ona także za pierwszy rok jego funkcjonowania.

Jak powiedział w trakcie konferencji Jan Sarnowski, wiceminister finansów, program "Podatnik bezgotówkowy" ma uzupełnić ofertę fundacji. W ramach programu MF proponuje tzw. pakiet silver, w ramach którego podatnik będzie mógł uzyskać ulgę na terminal - wydatki na nabycie terminala i obsługę transakcji będzie można odliczyć podwójnie, raz jako koszt uzyskania przychodu, a drugi raz w ramach ulgi podatkowej. Maksymalna wysokość wydatków polegających odliczeniu to 1 tys. zł rocznie, a więc w ramach ulgi będzie można odliczyć 2 tys. zł rocznie.

Kolejnym elementem programu MF jest tzw. pakiet gold. Taki podatnik, jak wyjaśnił Sarnowski, uzyska podwojoną w wysokości i limicie ulgę na terminal, co oznacza, że na każdą złotówkę, jaką wyda na terminal i koszty obsługi transakcji, będzie mógł odliczyć 3 zł. Wysokość kwoty do odliczenia będzie wynosić do 2 tys. zł rocznie. Ulga będzie obowiązywać bezterminowo. Dodatkowo będzie on miał zagwarantowany zwrot podatku VAT w 15 dni. Zwrot będzie rozliczany automatycznie przez urząd skarbowy.

Program "Podatnik bezgotówkowy" jest skierowany do detalistów, którzy posiadają kasę fiskalną online, ich obrót wynosi co najmniej 50 tys. zł miesięcznie. Klientami przedsiębiorcy muszą być w co najmniej 80 proc. konsumenci, a na dodatek co najmniej 65 proc. transakcji taki podmiot musi rozliczać bezgotówkowo (po 2 latach ten odsetek powinien wzrosnąć do 80 proc.).

Przedstawiciele MF powiedzieli, że ten program sprawi, że przedsiębiorcy będą aktywnie zachęcać klientów do płatności bezgotówkowych.

"Czy muszę stać w kolejce, w której trzeba liczyć gotówkę? Nowoczesne technologie pozwalają na korzystanie z kas samoobsługowych, które przyjmują płatności bezgotówkowe" - powiedział Kościński.

Przepisy wprowadzające nowe rozwiązania mają wejść w życie - jak chce MF - od 1 stycznia 2022 r.