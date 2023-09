Minister Finansów wyemitował obligacje skarbowe na kwotę ponad 3,6 mld zł, przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) - poinformował w piątek w komunikacie resort finansów.

"Minister Finansów wyemitował obligacje skarbowe przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. Wyemitowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 3.659 mln złotych zostały przekazane 15 września 2023 roku" - wskazano w komunikacie MF.

Dodano, że przekazane obligacje zostały zarejestrowano w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem następujących obligacji sprzedawanych na przetargach (kwoty wg wartości nominalnej): OK1025 - 548,85 mln zł; PS0728 - 1.280,65 mln zł; WZ1128 - 1.097,70 mln zł; DS1033 - 731,80 mln zł. Jako podstawę prawną wskazano ustawy o finansach publicznych i o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany.

Jak wynika z prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), w 2060 r. lotnisko może obsługiwać do 65 mln pasażerów.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.