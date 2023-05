Biznes i technologie

MFiPR: 132 mln euro z budżetu UE dla pogranicza polsko-słowackiego

Autor: PAP

Data: 22-05-2023, 19:06

Z budżetu unijnego na lata 2021-2027 pogranicze polsko-słowackie zyska ok. 132 mln euro - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Funduszu i Polityki Regionalnej. Środki przeznaczone zostaną m. in. na wsparcie transgranicznej turystyki i kultury oraz adaptację do zmian klimatu.