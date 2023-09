- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Gminy z powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz miasto Bielsko-Biała otrzymają rządowe wsparcie finansowe na realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda wspólnie z wiceministrem rodziny i polityki społecznej Stanisławem Szwedem oraz wicewojewodą śląskim Janem Chrząszczem wręczyli przedstawicielom samorządów promesy.

W szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wsparcie w wysokości 4,5 mld zł rząd skierował do gmin, w którym dawniej funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR-y).

Bezzwrotne dofinansowanie otrzyma ponad 2000 inwestycji. Samorządy, dzięki dodatkowym środkom, mogą wyremontować drogi, stworzyć nowe żłobki i przedszkola czy obiekty sportowe.

W ramach RPIS wsparcie otrzyma m.in. ponad 30 podmiotów w powiecie bielskim, cieszyńskim, pszczyńskim, żywieckim oraz miasto Bielsko-Biała. Przedstawiciele tych samorządów odebrali promesy.

- Naszym celem jest wyrównywanie szans i równomierny rozwój Polski. Inwestycje - często imponujące - widać już nie tylko w dużych ośrodkach miejskich, ale także w mniejszych miejscowościach. Budowanie silnej i przyjaznej do życia Polski jest możliwe tylko poprzez współpracę władzy centralnej z władzami samorządowymi - powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Minister podkreślił, że współpraca z samorządami przy realizacji inwestycji przebiega bardzo dobrze. Przykładem tego jest m.in. szeroko adresowane wsparcie finansowe dla samorządów.

- Przeznaczamy aż 44 proc. całości, czyli z ok. 350 mld zł do dyspozycji samorządów - to największa decentralizacja środków w historii polskiego członkostwa w UE. A jeżeli jakaś JST nie może pozyskać funduszy europejskich, bo nie jest w stanie zebrać koniecznego wkładu własnego - z pomocą przychodzi rząd, który przeznaczył 8,7 mld zł właśnie na wsparcie samorządów w zebraniu wkładu własnego. Te środki trafiają do samorządów w całej Polsce - podkreślił minister.

Grzegorz Puda zaznaczył, że Rządowy Program Inwestycji Strategicznych jest już sprawdzoną formą wsparcia samorządów.

- Nowe przedsięwzięcia w regionach po byłych PGR-ach przyciągną przedsiębiorców i stworzą nowe miejsca pracy. Mieszkańcy nie będą musieli wyjeżdżać do większych miast w poszukiwaniu zatrudnienia - tłumaczył szef MFiPR.

Wydarzenie odbyło się w oddziale Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

