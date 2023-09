Biznes i technologie

MFiPR: 82,5 mln zł na projekty drogowe z programu Interreg-Słowacja

Autor: PAP

Data: 26-09-2023, 15:57

Do końca października trwa nabór na projekty drogowe na polsko-słowackim pograniczu w ramach programu Interreg-Słowacja - poinformował resort funduszy i polityki regionalnej. Budżet programu to 82,5 mln zł, a maksymalna dotacja to ok. 18,3 mln zł.