MFiPR: do końca czerwca firmy mogą składać wnioski o wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R

Do końca czerwca br. firmy mogą składać wnioski o wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R w programie Inteligentny Rozwój. W konkursie do podziału jest 350 mln zł - poinformował we wtorek resort funduszy i polityki regionalnej.