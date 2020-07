MFiPR: fundusze UE na dotacje obrotowe dla mikro i małych firm

Minister resortu Małgorzata Jarosińska-Jedynak zwróciła się w piątek do marszałków województw z prośbą o uruchomienie dotacji obrotowych dla mikro i małych z zarządzanej przez nich puli funduszy unijnych.

Wskazała, że mikro i małych firm jest w Polsce około 2 mln. Wiele z nich zmaga się ze skutkami pandemii i pyta o wsparcie. "Dlatego chcielibyśmy, by marszałkowie jak najszybciej ruszyli z naborami i przeznaczyli na ten cel możliwie największe środki" - mówi minister cytowana w informacji resortu. Dodaje, że z analiz ministerstwa wynika, że w województwach są jeszcze niezagospodarowane fundusze europejskie, które można by przekazać na wsparcie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Napisano, że pomysł dotacji z funduszy unijnych dla firm na kapitał obrotowy pojawił się już na początku pandemii. MFiPR zaproponowało współpracę w tym zakresie marszałkom województw według jasnego podziału - z rządowej puli funduszy unijnych pomoc miałaby trafić do średnich firm, a z puli, którą zarządzają marszałkowie, do mikro- i małych przedsiębiorstw. Według tej koncepcji pieniądze dla obu grup miałyby być przyznawane i rozliczane według takich samych zasad. Marszałkowie i Komisja Europejska pozytywnie odnieśli się do idei jednolitego produktu (jedynie województwa małopolskie i pomorskie zgłosiły, że chcą realizować wsparcie dla mikro- i małych firm na wypracowanych przez siebie zmienionych zasadach). Marszałkowie zadeklarowali, że na dotacje na kapitał obrotowy dla mikro- i małych firm na wspólnych zasadach przeznaczą co najmniej 500 mln zł z zarządzanej przez siebie puli funduszy unijnych. Te pieniądze dystrybuowałyby urzędy marszałkowskie lub podległe im instytucje.

Przypomniano, że rząd ze swojej puli funduszy wygospodarował 2,5 mld zł dla średnich firm. To wsparcie ruszyło w połowie czerwca, dotacji udziela PARP.

Napisano, że jeśli chodzi o mikro i małe firmy, to część województw uruchomiła lub wkrótce uruchomi dotacje na kapitał obrotowy na podobnych zasadach, jak rząd dla średnich firm.

"Część regionów zastosowała mniejsze lub większe modyfikacje ustalonych zasad, które polegają na innych kryteriach dostępu lub zawężeniu wsparcia dla wybranych branż (mazowieckie, dolnośląskie, pomorskie). Część wdrożyła opracowane przez siebie mechanizmy wsparcia mikro- i małych firm, w których kapitał obrotowy pojawił się jako element możliwy do wsparcia (lubuskie, małopolskie, śląskie)" - czytamy.

Jak czytamy, ministerstwo mobilizuje marszałków województw do jak najszybszego i możliwie szerokiego wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych COVID-19 z regionalnych programów operacyjnych. Poza wsparciem kapitału obrotowego regiony przewidziały inne instrumenty dla wsparcia firm w związku z pandemią. Stopień zaawansowania poszczególnych regionalnych programów operacyjnych jest bardzo różny, co ma również wpływ na skalę przeznaczonych środków na poszczególne instrumenty ukierunkowane na pomoc przedsiębiorcom.