Ponad 240 mln zł z funduszy UE zostanie przeznaczonych na projekty środowiskowe w Polsce Wschodniej - przekazał PAP resort funduszy i polityki regionalnej. Pieniądze trafią m.in. na tworzenie korytarzy ekologicznych dla zwierząt, edukację przyrodniczą oraz na łączenie rozdrobnionych kompleksów leśnych.

fot.: Parilov/Adobe Stock/PTWP

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zwróciła uwagę, że Polska Wschodnia wyróżnia się na tle kraju wyższym udziałem obszarów chronionych w powierzchni ogółem.

Wskazała, że tereny te są chronione ze względu na zachowane w naturalnym stanie zróżnicowane siedliska zwierząt i roślin. "Zachowanie bogactwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń, przy zapewnieniu rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionu, stanowi ogromne wyzwanie" - podkreśliła wiceminister.

Dlatego - jak poinformowała Jarosińska-Jedynak - resort podjął działania na rzecz ochrony bioróżnorodności, które w najbliższych latach będą wspierać finansowo ze środków programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

W informacji przekazanej PAP przekazano, że wsparcie ochrony przyrody w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej obejmie kilka typów projektów infrastrukturalnych, takich jak: tworzenie korytarzy ekologicznych, którymi przemieszczają się zwierzęta; budowę bazy edukacyjnej parków narodowych; ukierunkowanie ruchu turystów na obszarach prawnie chronionych; oraz tzw. projekty miękkie polegające na współpracy z lokalnymi społecznościami i kształtowaniu postaw ekologicznych. Dla każdego z typów projektów - jak wskazano - zostanie ogłoszony odrębny nabór wniosków.

Resort poinformował, że 6 listopada br. wystartował nabór projektów związanych z ochroną korytarzy ekologicznych, którymi przemieszczają się zwierzęta. Wsparcie obejmie likwidowanie barier, budowę przepławek dla ryb, przejść dla zwierząt, łączenie rozdrobnionych kompleksów leśnych w zwarte i ciągłe struktury krajobrazu. Nabór w ramach tego konkursu potrwa do końca stycznia 2024 r, a budżet programu, o który mogą ubiegać się zarządcy obszarów Natura 2000, to 90 mln zł.

Z kolei 4 grudnia br. zostanie uruchomiony nabór inwestycji związanych z ukierunkowaniem ruchu turystycznego. "To projekty, które pomogą zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie ze strony turystów na obszary chronione" - wyjaśniono. Wnioski o dofinansowanie - w trybie konkurencyjnym - będzie można składać od 4 grudnia br. do 4 marca 2024 r., a budżet naboru to 35 mln zł. O pieniądze będą mogły się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej, zarządzający gospodarką leśną, gospodarką wodną oraz parki narodowe.

Wsparcie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie mogło trafić też na projekty dotyczące działań edukacyjnych. Dzięki dotacjom, na terenie parków narodowych Polski Wschodniej mają powstać nowoczesne bazy edukacyjne. "Nabór na rozbudowę bazy edukacyjnej w parkach narodowych (z budżetem 110 mln zł) już się rozpoczął. Ze względu na ograniczoną liczbę potencjalnych beneficjentów (9 parków narodowych z Polski Wschodniej) nabór odbywa się w trybie niekonkurencyjnym" - przekazał resort. Dodano, że parki mogą zgłaszać swoje projekty najpóźniej do 29 listopada 2024 roku.

Resort poinformował również, że wsparcie zostanie przeznaczone także na działania skierowane do lokalnych społeczności (m.in tych związanych z rozwiązywaniem konfliktów na tle ochrony przyrody). Kampanie edukacyjne będą skierowane m.in. do przedsiębiorców, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów opinii, dzieci i młodzieży. Ich celem będzie podniesienie świadomości celów i znaczenia ochrony przyrody, a także warunków prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach prawnie chronionych. Zwrócono uwagę, że działania skierowane będą nie tylko do mieszkańców, ale też do potencjalnych inwestorów. Nabór wniosków o dofinansowanie w tym obszarze rozpocznie się 13 listopada br. i potrwa do 29 lutego 2024 r. O wsparcie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, zarządcy gospodarką leśną i wodną, instytucje edukacji i nauki. Budżet naboru to 12,5 mln zł.

Nabory dla wszystkich typów projektów ma prowadzić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, to kontynuacja wsparcia rozwoju wschodnich województw kraju i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wsparcie ma służyć m.in. poprawie jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 12 mld 428 mln zł.