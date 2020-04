MFiPR: Ponad 3,5 mld zł dla polskiej gospodarki w ramach funduszy UE

Jak zaznaczył resort, taka pomoc będzie możliwa dzięki nowemu rozporządzeniu w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, które weszło w czwartek w życie.

Resort wskazał też w komunikacie, że tarczę antykryzysową uzupełnia Funduszowy Pakiet Antywirusowy przygotowany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

"Ma on dwa cele: skierowanie funduszy unijnych na walkę z koronawirusem i bezpiecznie przeprowadzenie przez gospodarcze turbulencje tych, którzy skorzystali ze środków europejskich" - napisano. Dodano, że Polsce mamy ponad 60 tys. projektów z dofinansowaniem unijnym - kilkadziesiąt tysięcy jest w realizacji.

Resort zaznaczył, że działania pomocowe podejmowane są w obszarach - prawa i pieniędzy. "Nie da się uruchomić pieniędzy na walkę z koronawirusem bez zmian w prawie!" - podkreślono.

Jak przypomniano, w połowie marca MFiPR wydało rekomendacje dla instytucji zajmujących się funduszami unijnymi, by łagodniej traktowały rozliczanie dotacji przez osoby, firmy, organizacje pozarządowe korzystające z funduszy europejskich. "Dzięki nim mogliśmy na przykład wydłużyć nabory wniosków, przesunąć terminy rozliczania inwestycji czy sfinansować z funduszy UE wydatki na szkolenia i wyjazdy, które się nie odbyły przez koronawirusa" - napisano.

Kolejnym krokiem była specustawa funduszowa, czyli przeniesienie tych rekomendacji do prawa. "Podstawowa zasada tej ustawy - zero obciążeń, same ułatwienia" - zaznaczono. Ustawa jest w Senacie (3 kwietnia przyjął ją Sejm).

Dodano, że resort uzgodnił z marszałkami województw i Komisją Europejską szybką ścieżkę dla nowych inwestycji w służbę zdrowia w związku z koronawirusem. "Wiemy, że marszałkowie korzystają z tej ścieżki. Sprzęt dla szpitali kupuje na przykład województwo mazowieckie" - napisano.

Resort wskazał też na przygotowane i przesłane do Komisji Europejskiej dwa projekty rozporządzeń, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli między innymi: wykorzystać fundusze unijne na kapitał obrotowy (do tej pory nie było to możliwe); uzyskać pomoc z UE nawet, wtedy gdy są w trudnej sytuacji (do tej pory w ogóle był zakaz udzielania wsparcia unijnego przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji); otrzymać nawet 800 tys. euro dotacji (do tej pory limitem było 200 tys. euro).