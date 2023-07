Duże i średnie miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców z Polski Wschodniej mogą się starać o unijne wsparcie na przedsięwzięcia na rzecz rozwoju mobilności miejskiej. We wtorek ruszył nabór wniosków - poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

To pierwszy z trzech naborów na takie działania w programie. Ten - w trybie niekonkurencyjnym - jest skierowany do miast wojewódzkich, ale i średnich miast, powyżej 100 tys. mieszkańców, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Mogą z niego skorzystać: Lublin, Białystok, Rzeszów, Kielce, Olsztyn, Elbląg i Radom, także we współpracy ze związkami, stowarzyszeniami samorządów z sąsiedztwa.

Budżet konkursu to 1 mld 350 mln zł. Samorządy mogą zdobyć pieniądze w wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wnioski należy składać - cyklicznie - najpóźniej do 18 grudnia 2025 r. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - podało we wtorek w komunikacie ministerstwo.

W ramach programu można się starać o pieniądze na zakup bezemisyjnego taboru, budowę i przebudowę infrastruktury na rzecz transportu zbiorowego, ale też pieszego czy rowerowego, integracji różnych form komunikacji - np. budowę centrów przesiadkowych, wprowadzenie e-biletów czy tzw. wspólnych biletów.

"Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki" - podało ministerstwo.

Główny cel inwestycji to sprawna, wygodna i proekologiczna komunikacja miejska.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak cytowana w komunikacie podkreśla, że "o środki na inwestycje mogą się starać teraz nie tylko stolice województw Polski Wschodniej, ale również miasta średnie, borykające się z problemami społeczno-gospodarczymi".

Dodała, że chodzi o lepszą organizację poruszania się w mieście, pod miastem i poza nim. "Lepsza organizacja będzie oznaczać możliwość łatwego łączenia ruchu pieszego i rowerowego z niskoemisyjnym transportem publicznym - miejskim, podmiejskim i dalekobieżnym. Przemieszczanie się między centrum miasta a jego otoczeniem będzie łatwiejsze. Przyczyni się to nie tylko do poprawy jakości powietrza, ale też zapewnienia łatwego dostępu do transportu publicznego i alternatywnych środków transportu, takich jak rowery, hulajnogi czy car sharing" - zaznaczyła Jarosińska-Jedynak.

Ministerstwo zapowiedziało, że podobny konkurs dla mniejszych miast będzie ogłoszony we wrześniu br.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEdPW) 2021-2027 to dodatkowy program, z którego o unijne fundusze mogą się starać podmioty z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego i po raz pierwszy z mazowieckiego - oprócz Warszawy i ościennych powiatów. Łączny budżet programu to 2,65 mld euro.

Program jest kontynuacją realizowanych wcześniej programów: Polska Wschodnia 2014-2020 i Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Służy wyrównywaniu szans rozwojowych we wschodniej części kraju, zwiększaniu konkurencyjności i podnoszeniu jakości życia w tych regionach.