Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów na adaptację miast w Polsce Wschodniej do zmian klimatu. Inwestycje mają pomóc w odbetonowaniu miast i ich zazielenieniu – podało w poniedziałek ministerstwo funduszy i polityki regionalnej. Budżet konkursu wynosi 550 mln zł.

O rozpoczęciu naboru projektów do dofinansowania na adaptację miast do zmian klimatu poinformowało w poniedziałek ministerstwo funduszy i polityki regionalnej. Zdaniem cytowanej w komunikacie wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Fundusze Europejskie od lat poprawiają jakość życia w miastach Polski Wschodniej.

"Dzięki inwestycjom realizowanym z ich udziałem miasta stają się przyjaznymi miejscami nie tylko do zamieszkania i pracy, ale też do wypoczynku. Stąd w nowym programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej do 2029 roku przeznaczymy aż 255 mln euro na cele związane z dostosowaniem miast do wyzwań klimatycznych" - przekazała wiceminister.

Podkreśliła, że zieleń w miastach ochładza, sprzyja poprawie jakości powietrza, umożliwia lepszą retencję wód opadowych i roztopowych, a to z kolei zapobiega zarówno zjawisku suszy, jak i ułatwia odprowadzanie wody do gleby, przy gwałtownych opadach. "Takie rozwiązania - bazujące na naturze - chcemy wspierać szczególnie w planowanych inwestycjach" - dodała Jarosińska-Jedynak.

W informacji prasowej podano, że na dofinansowanie mogą liczyć takie inwestycje, jak np. budowa parków, ogrodów deszczowych i łąk kwietnych, tworzenie połączeń między terenami zielonymi w mieście, pasaży roślinnych, zielonych miejskich korytarzy, miejskich stawów i oczek wodnych, udrożnienie już istniejących kanałów, czy rzek miejskich.

Nabór ma charakter konkurencyjny i skierowany jest do miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz miast subregionalnych z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych (20-100 tys. mieszkańców). "Beneficjentami mogą być także samorządy, na terenie których położone są miejscowości o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej. Budżet konkursu wyniesie 550 mln złotych" - poinformowano.

Konkurs prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski można składać do 31 października br.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 2,65 mld euro.