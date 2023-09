- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Trwa nabór z programu Interreg Polska - Słowacja na projekty infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym. Wspólny Sekretariat Programu Interreg Polska - Słowacja oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Województwa Śląskiego zorganizowały dzisiaj w Bielsku-Białej szkolenia, na których potencjalni wnioskodawcy mogli uzyskać szczegółowe informacje, co do warunków w konkursie, a także jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie i pozostałe niezbędne dokumenty.

- Dofinansowanie z konkursu przeznaczamy na poprawę dostępności dla transportu publicznego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym na polsko-słowackim pograniczu. Wsparcie mogą uzyskać projekty związane z przebudową i modernizacją dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. To inwestycje, które będą służyć mieszkańcom po obu stronach granicy - powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Minister podkreślił, że wnioskodawcy mogą składać wnioski projektowe do 31 października br. Pula dostępnych środków w naborze wynosi ponad 82,5 mln zł (18 mln euro), maksymalna wartość wsparcia projektu to ok. 18,3 mln zł (4 mln euro). Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może wynieść do 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Nabór na projekty drogowe z programu Interreg-Słowacja

Interreg Polska-Słowacja to jeden z 11 unijnych programów współpracy transgranicznej, który Polska realizuje w międzynarodowych partnerstwach w ramach polityki spójności na lata 2021-2027. Program wspiera rozwój, współpracę oraz integrację terenów górskich i polsko-słowackiego pogranicza i ich obywateli. Przyczynia się do poprawy jakości życia lokalnych społeczności.

Dofinansowanie na projekty drogowe z programu Interreg-Słowacja mogą uzyskać projekty, które:

• znajdują się w pasie do 30 km od granicy państwa i prowadzą bezpośrednio do tego samego przejścia granicznego pomiędzy Polską i Słowacją;

• znajdują się w pasie do 30 km od granicy państwa i bezpośrednio łączą się z drogami publicznymi prowadzącymi bezpośrednio do tego samego przejścia granicznego pomiędzy Polską i Słowacją.

Kto może otrzymać dofinansowanie

O wsparcie z naboru Interereg Polska-Słowacja na projekty drogowe mogą ubiegać się:

• jednostki samorządu terytorialnego wraz z podległymi im jednostkami organizacyjnymi oraz ich stowarzyszenia i związki;

• podmioty, w których większość jednostek/udziałów należy do jednostki samorządowej lub samorządowego związku/zrzeszenia;

• zarządcy dróg publicznych;

• Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).

Wsparcie dotyczy obszarów:

• w Polsce - w województwie śląskim: podregion bielski i powiat pszczyński z podregionu tyskiego; w województwie małopolskim: podregiony oświęcimski, nowosądecki, nowotarski oraz powiat myślenicki z podregionu krakowskiego; w województwie podkarpackim: podregiony krośnieński i przemyski, powiat m. Rzeszów oraz powiat rzeszowski z podregionu rzeszowskiego,

• na Słowacji - podregiony: Żyliński Kraj Samorządowy i Preszowski Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Koszyckim Kraju Samorządowym.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-drogi

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.