MFiPR: w życie weszły przepisy dot. wydawania pieniędzy UE na walkę z koronawirusem

Netto udostępniło w sieci funkcję śledzenia ruchu we wszystkich sklepach

Resort napisał, że Komisja Europejska, notyfikując drugi pakiet legislacyjny dla działań antycovidowych, uwzględniła postulaty Polski i innych krajów UE.

"Podczas licznych telekonferencji ministrów ds. polityki spójności z poszczególnych krajów UE, także z udziałem komisarz Elisy Ferreiry, przekonywaliśmy Komisję Europejską do mocniejszego poluzowania procedur, żeby łatwiej można było przesuwać pieniądze unijne na służbę zdrowia czy dla przedsiębiorców" - mówi cytowana w informacji resortu minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przypomniała, że Polska zaproponowała "koktajl antywirusowy", czyli projekt zmian w prawie unijnym, który to umożliwił. "Z satysfakcja stwierdzam, że nasze propozycje w dużej części znalazły się w nowym pakiecie działań Komisji Europejskiej na rzecz walki z koronawirusem" - zaznaczyła minister.

Przyjęte rozwiązania obejmują: umożliwienie państwom członkowskim podniesienie poziomu dofinansowania do 100 proc. wartości przy składaniu wniosków o płatność do KE (w roku obrachunkowym 2020-2021). To rozwiązanie - jak wyjaśnia MFiPR - ma poprawić sytuację finansową państw członkowskich, ale nie oznacza ono, że poszczególni beneficjenci otrzymają 100-procentowe dofinansowanie projektów.

Nowy pakiet uwzględnia też dodatkową elastyczność w przenoszeniu zasobów między środkami przeznaczonymi na politykę spójności i dla regionów będących na różnym poziomie rozwoju. Umożliwia też zwolnienie państw członkowskich z konieczności przestrzegania wymogów koncentracji tematycznej, tak aby umożliwić im wykorzystanie funduszy w obszarach najbardziej dotkniętych kryzysem.

Ponadto - jak czytamy w informacji - nie będzie teraz konieczności zmiany zapisów umowy partnerstwa w związku ze zmianami w programach spowodowanymi przez epidemię COVID-19, natomiast Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego będzie mógł udzielać wsparcia przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji, zgodnie z elastycznością przewidzianą w zasadach pomocy państwa.

Komisja zgodziła się również na: uznanie za kwalifikowane wydatków w projektach zakończonych lub w pełni zrealizowanych, które wspierają zdolność reagowania kryzysowego w czasie epidemii; przesunięcie terminu dostarczenia sprawozdań rocznych; zwolnienie z obowiązku przeglądu i aktualizacji ocen ex ante i biznesplanów, aby ułatwić dostosowanie instrumentów finansowych potrzebnych do pokonania kryzysu zdrowia publicznego; rozszerzenie możliwości korzystania z niestatystycznej metody próbkowania dla instytucji audytowych; umożliwienie elastyczności na poziomie 10 proc. środków na etapie kończenia danego programu.