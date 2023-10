Biznes i technologie

MFW obniżył prognozę dynamiki PKB Polski w '23 do 0,6 proc., w '24 widzi wzrost 2,3 proc.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę dynamiki PKB Polski w 2023 r. do 0,6 proc. z 1,2 proc., a na 2024 r. zrewidował do 2,3 proc. z 2,2 proc. - wynika z najnowszej wersji cyklicznego raportu MFW World Economic Outlook. W długim terminie potencjał wzrostu PKB Polski wynosi wg MFW ok. 3 proc.