1 mld zł z rządowego funduszu trafi na remonty dróg - poinformowali w środę na konferencji przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury. Dofinansowanie otrzyma niemal 1500 inwestycji samorządowych - dodali.

"W skali całego kraju prawie 1500 inwestycji otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" - zapowiedział szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk na konferencji prasowej.

Jak dodał obecny na konferencji wiceminister Rafał Weber, wartość dofinansowania wyniesie 1 mld zł, z czego 422,4 mln zł trafi na zadania gminne, a 577,6 mln zł - powiatowe.

Weber dodał, że resort infrastruktury planuje przeznaczyć dodatkowy 1 mld zł na poprawę bezpieczeństwa na drogach samorządowych.

Przedstawiciele resortu przekazali, że dodatkowe środki na dofinansowanie zadań remontowych na drogach powiatowych i gminnych będą dostępne dla samorządów w naborze wniosków na 2023 rok. Dzięki rządowym środkom wsparcie uzyskają 1463 zadania, w tym 421 powiatowych i 1042 gminne.

"Jest wiele samorządów, które dbają o swoich mieszkańców, starają się poprawiać jakość dróg, bo wiedzą dobrze, że to najlepszy sposób poprawy bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego małych ojczyzn. Dlatego, oprócz dofinansowania do realizacji inwestycji na drogach lokalnych, które zostało zatwierdzone przez premiera w lutym tego roku, kierujemy do samorządów dodatkowe wsparcie wyłącznie na zadania remontowe" - powiedział Adamczyk.

Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu planowany jest remont 1660 km dróg: ponad 700 km powiatowych i prawie 950 km gminnych w całym kraju.

W 2023 roku na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczono 2,65 mld zł, co pozwoliło na realizację prawie 1,8 tys. inwestycji. Zadania te obejmują - budowę, przebudowę i modernizację dróg powiatowych i gminnych - o łącznej długości prawie 2,8 tys. km.

Dotychczas w latach 2019-2023 dofinansowanie ze środków RFRD otrzymało 14 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych o łącznej długości ponad 21 tys. km, a łączna wartość środków przyznanych na ten cel wynosi ponad 15 mld zł.

Jak poinformował wiceminister Weber, dodatkowym komponentem, który zostanie objęty dofinansowaniem z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborze wniosków na 2023 rok, jest realizacja zadań na drogach gminnych i powiatowych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Wyjaśnił, że inwestycje te polegają m.in. na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów. W ramach ogłoszonego przez wojewodów naboru zostały już opracowane listy rekomendowanych zadań, które zostały przekazane do zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów. Na te zadania przeznaczono 1 mld zł.