Budowa pierwszej jednostki promowej ro-pax w ramach programu "Batory" jest zaawansowana techniczne w ponad 58 proc. i wyprzedza harmonogram - poinformowało we wtorek Ministerstwo Infrastruktury. Prom powstaje w Gdańskiej Stoczni Remontowej SA.

Projekt budowy jednostki ro-pax o numerze budowy NB101 jest zaawansowany technicznie w ponad 58 proc., co wyprzedza harmonogram o ok. 3 proc. - zaznaczyło ministerstwo. W pierwszym etapie z sześciu gotowych bloków - części zbudowanych zarówno w stoczni, jak i przez polskich poddostawców - powstaje kadłub jednostki. Obecnie kadłub zawiera już zamontowane elementy napędu i systemu zasilania promu.

"Postęp w budowie polskich jednostek pływających jest symbolem odradzającego się przemysłu stoczniowego, a co za tym idzie: realizacji naszej wizji budowy silnego kraju o silnych fundamentach przemysłowych. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia polska branża promowa i stoczniowa uzyskuje silną i ugruntowaną pozycję rynkową" - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, cytowany w komunikacie resortu.

Jak podkreśliło ministerstwo, promy ro-pax budowane dla polskich armatorów będą dostosowane zarówno do oczekiwań rynku, wymagań konkurencji i do nowych, coraz bardziej restrykcyjnych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz Unii Europejskiej. Jednostki będą napędzane czterema silnikami LNG typu dual-fuel ze wspomaganiem bateryjnym, zasilanymi skroplonym gazem ziemnym oraz paliwem typu diesel używanym do inicjacji zapłonu. Zamiast konwencjonalnych śrub napędowych każdy prom będzie wyposażony w dwa pędniki azymutalne na rufie oraz dwa stery strumieniowe na dziobie.

Według MI napęd LNG ograniczy emisję CO2 o ok. jedną czwartą w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań w podobnych jednostkach.

Jak przypomniało ministerstwo, prom budowany jest w ramach kontraktu podpisanego 26 listopada 2021 r., zgodnie z którym Gdańska Stocznia Remontowa SA wybuduje trzy jednostki dla spółki Polskie Promy, której udziałowcami są Skarb Państwa oraz Polska Żegluga Morska. Celem projektu "Batory" jest stymulowanie rozwoju technologii, projektowania i budowy polskich jednostek pływających i konstrukcji morskich, przesunięcie sektora stoczniowego w kierunku produkcji innowacyjnych produktów i wyspecjalizowanych jednostek o wysokiej wartości dodanej.