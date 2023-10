Biznes i technologie

MI: do 150 tys. zł dla gospodarstwa na ograniczenie zrzutu azotanów do wód

Autor: PAP

Data: 20-10-2023, 13:44

Maksymalnie 150 tys. zł będzie mogło otrzymać jedne gospodarstwo na inwestycje związane z ograniczeniem zrzutu azotanów do wód - poinformował w piątek resort infrastruktury. Nabór wniosków będzie trwał od 25 października do 24 listopada br. Wnioski należy składać do ARiMR.