Aby ograniczyć wypadki na drogach z udziałem seniorów do listopada będą prowadzone dla nich specjalne szkolenia - poinformował resort infrastruktury. Z policyjnych statystyk wynika, że z udziałem seniorów częściej dochodzi do poważnych wypadków - podkreślono.

Ministerstwo przekazało w sobotę, że w 2022 roku ofiar wypadków drogowych powyżej 60 roku życia było 5955, z czego 590 to ofiary śmiertelne. Dodano, że w związku ze spodziewanym systematycznym wzrostem liczby seniorów, konieczne są działania edukacyjne, zmierzające do zmiany postaw i zachowań wśród starszych uczestników ruchu drogowego. Ich rezultatem ma być zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych wśród seniorów.

W związku z tym do listopada br. prowadzona będzie kampania "Senior na drodze do... bezpieczeństwa!", którą prowadzić będzie Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podobne kampanię skierowane do osób po 60 roku życia Ministerstwo Infrastruktury realizuje od 2016 roku.

"Zapraszamy wszystkie osoby powyżej 60 roku życia na praktyczne warsztaty +Senior na drodze do... bezpieczeństwa!". To doskonała okazja do przypomnienia sobie przepisów ruchu drogowego oraz tego, jak bezpiecznie na drodze powinni zachowywać się kierowcy, rowerzyści i piesi. Większa świadomość potencjalnych zagrożeń na drodze to szansa na zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych" - przekonuje cytowany w komunikacie szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ministerstwo tłumaczy, że w trakcie zajęć uczestnicy poznają najczęściej występujące zagrożenia ruchu drogowego, skutki nieprzestrzegania przepisów, zasady pierwszej pomocy przedmedycznej, a także będą mogli zapoznać się z obowiązującymi zasadami poruszania się w ruchu drogowym. Na warsztatach prezentowane są przykłady właściwego stosowania elementów odblaskowych oraz obowiązkowego wyposażenia rowerów. Uwagę seniorów zwraca się również na postępujące wraz z wiekiem zmiany fizjologiczne i efekty uboczne przyjmowania niektórych leków, które mogą wpływać na zdolność kierowania pojazdami.

Dodano, że na każdych warsztatach będzie można bezpłatnie skorzystać z profesjonalnego symulatora jazdy i sprawdzić m.in. swój czas reakcji na różne zdarzenia drogowe.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców BRD i policjantów z lokalnych Wydziałów Ruchu Drogowego.

Więcej szczegółów oraz plan zajęć dostępny jest na: www.seniornadrodze.pl.

Partnerami akcji są Policja i Żandarmeria Wojskowa.