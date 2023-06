Jesteśmy w bardzo dobrym momencie, jeśli chodzi o wymianę floty promowej – mówił w środę podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarski Morskiej wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski. Zaznaczył, że pierwsze promy dla PŻM zasilą flotę Unity Line w latach 2025-2026.

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpatrywała w środę m.in. informację Ministra Infrastruktury na temat działalności polskich armatorów promowych.

Podsekretarz stanu w MI Grzegorz Witkowski, wśród poruszanych zagadnień odniósł się do programu Batory, zakładającego budowę promów dla Polskiej Żeglugi Morskiej i Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, zaznaczając, że dwa pierwsze promy zasilą flotę Unity Line (należącej do grupy kapitałowej PŻM) w latach 2025-2026.

"Jesteśmy w bardzo dobrym momencie, jeśli chodzi o wymianę floty promowej, bardzo się cieszę, że to się odbywa w polskich stoczniach, a nie w chińskich albo w niemieckich, jak niektórzy z państwa tutaj by chcieli, żeby to było realizowane" - mówił wiceminister Witkowski, wywołując głosy sprzeciwu z sali.

"Najważniejsza informacja jest taka, że pierwszy prom (budowany w stoczni - PAP) pod Wenecją jest już w zasadzie zbudowany. We wrześniu, październiku będzie przechodził próby morskie na Morzu Adriatyckim w Trieście. Kolejne trzy są budowane w Gdańskiej Stoczni Remontowej Shipbuilding" - kontynuował wiceminister.

W Cantiere Navale Visentini w Chioggii (Włochy) budowany jest prom ro-pax dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Jednostka będzie miała 216 m długości, ponad 28 m szerokości i blisko 3 km linii ładunkowej. Prom ma być wyczarterowany na 10 lat, po sześciu latach będzie można go wykupić.

Podczas dyskusji po przedstawieniu informacji ministerstwa wiceprzewodniczący komisji Arkadiusz Marchewka (KO) mówił, że przez "arogancję i niekompetencję" rządu polscy armatorzy "stracili sześć lat".

"W czasie, kiedy polscy armatorzy mieli budować promy, rozpoczynać budowę promów (...) to niemiecka konkurencja (…), czyli TT-Line w tym samym czasie rozpoczęła budowę promów. I dzisiaj są dwa nowe promy" - mówił poseł.

Dodał, że polscy armatorzy tracą przez to przewozy i określił tę sytuację jako "katastrofę".